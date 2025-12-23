Martín D'Azevedo sobre voto digital: "El sistema debe garantizar que es imposible vincular al elector con su voto"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la polémica desatada en los últimos días sobre la no aplicabilidad del Voto Digital para las elecciones generales del 2026, el abogado y especialista en temas electorales, Martín D'Azevedo, respaldó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), haciendo referencia en que este sistema de sufragio no debe dar pistas de la identidad del elector al momento de votar por su candidato de preferencia.

Vale recordar que, el propio titular del organismo electoral, Roberto Burneo, descartó totalmente que esta figura pueda aplicarse el próximo 12 de abril, debido a que, los plazos del cronograma electoral no son los suficientes para que la ONPE levante las observaciones técnicas, las cuales son sustantivas, y para que el JNE realice una auditoría adicional.

El Voto Digital debe reflejar

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el letrado sustentó en tres puntos, las razones por la cual el Voto Digital está correctamente inaplicado en actual proceso electoral. En esa línea, indicó que el principal objetivo de este sistema es salvaguardar el derecho del voto, no revelando en lo absoluto la identidad del elector.

"El sistema debe garantizar que es imposible vincular, por ejemplo, la identidad del elector con su opción de voto; es decir, el secreto del voto y esa separación de datos", mencionó.

Agregó, además, que es indispensable la realización de una auditoría con el debido tiempo para comprobar la inaplicabilidad del sistema, a excepción de errores propios, "y que son mínimos", refiere. Así como, a la protección de los datos que emite el votante desde el inicio del sufragio hasta la fuente de información del sistema.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el especialista en temas electorales Martín D'Azevedo respaldó la decisión del JNE de no implementar el voto digital en las Elecciones 2026, y destacó que el sistema debe garantizar que sea imposible vincular la identidad del votante... pic.twitter.com/0XihcsZTZL — Exitosa Noticias (@exitosape) December 23, 2025

No se descarta su implementación para futuras elecciones

En conferencia de prensa, el titular del JNE, Roberto Burneo, señaló que el voto digital no se implementará en las elecciones generales del 2026 por deficiencias en su desarrollo; sin embargo, no descartó que pueda implementarse en futuros procesos electorales.

"Deficiencias en el desarrollo técnico, problemas de ciberseguridad y seguridad digital, aún elementos técnicos en desarrollo que todavía no están garantizados, las pruebas funcionales y técnicas tampoco han salido conforme a lo que se indicaba, no se cuenta con las certificaciones y, finalmente, hay deficiencias en el aspecto normativo", informó.

Indicó que, el Pleno del JNE "es muy escrupuloso en cuanto al calendario electoral y sus hitos", puesto que, hasta el 5 de enero se debía definir quiénes iban a votar en esta modalidad digital, así como el sorteo de los miembros de mesa, por lo que son conscientes, que no alcanzarán a cumplir los tiempos.

"Dados los tiempos que significa la ejecución de una auditoría de este tipo, mínimamente son de dos meses a tres meses, el día viernes ya se tenía definida la decisión. No había un espacio de tiempo suficiente como para que la ONPE levante las observaciones técnicas que son sustantivas y considerando los hitos que se nos avecinaban, se nos iba a hacer complicado llegar a las fechas", señaló.

Dado el cronograma electoral, no se aplicará el sistema de voto digital, el cual estaba destinado para el personal asistencial y administrativo de los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, así como para el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), bomberos, JNE, Reniec y ONPE; además, de los ciudadanos con discapacidad registrados en el Conadis o incluidos como tales en el padrón electoral y para quienes tienen domicilio en el distrito del Cercado de Lima.