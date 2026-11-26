26/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Piura soporta una nueva lluvia torrencial este jueves 26 de noviembre, que comenzó alrededor de las 5 de la tarde y estuvo acompañada de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Las precipitaciones también alcanzaron distritos cercanos y ocasionaron inundaciones en diferentes sectores.

Lluvia torrencial afecta Piura y distritos cercanos

La precipitación sorprendió a los habitantes durante la tarde y generó acumulación de agua en diferentes puntos de la ciudad. Algunos sectores registraron calles inundadas, mientras que establecimientos comerciales y zonas vulnerables también resultaron afectados por las precipitaciones.

Los reportes ciudadanos incluyeron videos que muestran la intensidad de la lluvia, acompañada de truenos, relámpagos y fuertes ráfagas de viento. Las precipitaciones también se extendieron hacia los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre, ubicados en la provincia de Piura.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Intensas lluvias acompañadas de fuertes ráfagas de viento continúan registrándose en Piura ocasionando que el centro de la ciudad quede inundada a la altura de la plaza de armas. La situación genera el riesgo en establecimientos comerciales. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 26, 2026

El episodio ocurrió después de las precipitaciones registradas durante la madrugada, que también dejaron calles anegadas en distintos sectores de la ciudad. Durante esas primeras horas, el agua acumulada dificultó el desplazamiento de peatones y pasajeros en las principales vías comerciales.

Las lluvias de los últimos días también ocasionaron emergencias en otras localidades de la región. Tambogrande, Chulucanas y Paita registraron inundaciones, daños en viviendas y afectaciones en establecimientos, como consecuencia de las precipitaciones que se presentaron durante el fin de semana.

🚨 ¡Piura nuevamente bajo una intensa lluvia! 🌧️ Vehículos atascados, un centro comercial afectado y viviendas inundadas deja la precipitación torrencial registrada la tarde de hoy jueves 26 de noviembre. ⚠️ El SENAMHI PERU advierte que las lluvias continuarán en el norte del país hasta el domingo 29 de noviembre. 🔗 Más información en https://t.co/oPUQnjfiSD #Piura #LluviasIntensas #Inundaciones #Senamhi #Emergencia #Perú #Noticias — Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) November 26, 2026

Senamhi advierte lluvias de fuerte a extrema intensidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) había advertido sobre la presencia de precipitaciones en la costa norte. Para este jueves, el organismo mantenía una alerta por lluvias de moderada a extrema intensidad, principalmente en sectores del interior de Piura y Tumbes.

El pronóstico meteorológico también contempla la presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora. Estas condiciones forman parte del aviso de precipitaciones emitido para diferentes regiones del país.

En cuanto a los registros de lluvia, las estaciones meteorológicas reportaron acumulados de 23,1 milímetros en Morropón, 5,3 milímetros en Huarmaca y 3,2 milímetros en Santo Domingo. Estas mediciones corresponden a diferentes localidades de la región Piura.

📣 #Pronóstico #Minam #Senamhi | En Tumbes y Piura se esperan lluvias de moderada a extrema intensidad. 🌧️ En la sierra sur, en tanto, se presentarán precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. 👉 https://t.co/wr7wflHsjN #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/j1QMXhc8Ll — Senamhi (@Senamhiperu) November 23, 2026

Las emergencias también alcanzaron al distrito de Paimas, donde la activación de la quebrada Higuerón ocasionó la interrupción del tránsito vehicular y peatonal. Una camioneta de carga quedó varada en el cauce, mientras que el desborde afectó la carretera nacional PE-1NT, en el sector El Higuerón.

Las precipitaciones mantienen bajo vigilancia a diferentes localidades de Piura, donde las lluvias torrenciales han provocado inundaciones en calles, viviendas y establecimientos. El pronóstico del Senamhi contempla la continuidad de estas condiciones meteorológicas, por lo que la región permanece expuesta a nuevas lluvias intensas.