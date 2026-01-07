Matrícula escolar 2026 en línea: Link de registro para nuevos alumnos, reingresantes y traslados

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir del 19 de enero, los padres de familia podrán acceder a una matrícula virtual para el año escolar desde la comodidad de su hogares si tienen hijos que sean alumnos nuevos, reingresantes o hayan hecho traslado escolar.

El moderno sistema estará disponible para más de 2 mil colegios públicos focalizados en 20 Unidades de Gestión Educativa Local de Lima, Callao, Tacna, Arequipa y Moquegua.

Esta modalidad de matrícula solo aplica para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano, aquellos que van a realizar un traslado y reingresantes. Los alumnos que continuarán en sus colegios solo deberán ratificar su matrícula por los medios que el colegio disponga.

Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), la matrícula busca modernizar el proceso y garantizar un acceso gratuito a la educación en instituciones educativas "públicas, evitando largas colas y desplazamientos innecesarios".

Matrícula digital estará disponible desde el 19 de enero del 2026.

El sistema digital es totalmente gratuito y no requiere pagos por registrar una solicitud ni por revisar el resultado. Para el registro de nuevos estudiantes, se les solicitará el DNI o documentos emitidos por migraciones o relaciones exteriores en el caso de extranjeros.

Además, los padres de familia podrán buscar y reservar vacantes disponibles según sus preferencias y necesidades.

¿Cuándo inicia la matrícula 2026?

La matrícula 2026 se desarrollará en dos modalidades: presencial y digital. La presencial se realizará del 5 de enero al 6 de marzo en las instituciones educativas públicas que no están focalizadas en la matrícula digital.

En tanto, la modalidad digital se iniciará el 19 de enero y finalizará el 6 de marzo.

¿En qué regiones y UGEL está disponible la matrícula digital?

Inicialmente, son 20 Unidades de Gestión Educativa Local las confirmadas por el Minedu, distribuidas en seis regiones del país.

Lima Metropolitana: UGEL 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07

Lima Provincias: UGEL 08 Cañete, UGEL 09 Huaura, UGEL 10 Huaral, UGEL 15 Huarochirí y UGEL 16 Barranca

Callao: UGEL Ventanilla y DRE Callao

Moquegua: UGEL Ilo y UGEL Mariscal Nieto

Arequipa: UGEL La Joya, Arequipa Norte y Arequipa Sur

Tacna: UGEL Tacna

El link de la matrícula digital ya está disponible a menos de dos semanas de su inicio para obtener más información.

"A partir del 19 de enero, podrán crear su usuario y solicitar una vacante escolar a través de la plataforma de Matrícula Digital, utilizando su celular, tablet o computadora con acceso internet, desde cualquier lugar", aseguró el Minedu.

