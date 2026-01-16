Jair Ramírez propone que instituciones educativas privadas asignen el 10% de sus vacantes a becas para jóvenes talentosos

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato a la Cámara de Diputados por el partido político Alianza Para el Progreso, Jair Ramírez Almerí, estuvo este viernes 16 de enero en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones generales a llevarse a cabo el próximo 12 de abril.

En entrevista para el programa "Exitosa Te Escucha", el también director de comunicaciones, se refirió sobre la falta de oportunidades en materia de educación a las que están expuestos muchos adolescentes, es por eso que su plan se focaliza en atender estas necesidades visibles año tras año en diferentes parte del país.

El candidato al próximo Congreso bicameral con el número "12" por Lima Metropolitana, mencionó que desde su agrupación política apuntar a reformar la educación para que los jóvenes puedan superarse, incluso, desde que están en los colegios. En ese sentido, plantea que todas las instituciones relacionadas a este sector deberán destinar parte de sus vacantes, de llegar a ser diputado a partir de julio próximo.

"Una de mis propuestas es que los colegios, los institutos, los CEO, las universidades, el 10 % de becas para los mejores alumnos, los alumnos más talentosos de todo Lima y el Perú, que se apoye la educación y la educación se tiene que apoyar de dos maneras: dando mejor infraestructura, pero también dando capacitaciones a los profesores", destacó.

Sobre esto último, mencionó que una clave para mejorar la educación en el Perú es que los docentes estén en constante capacitación y que el Estado se haga cargo de ello de inicio a fin, por ser sus derechos y porque estando preparados, sus alumnos podrán estar más aptos para salir al campo laboral cuando terminen sus estudios superiores.

¿Cuándo inicia el Año Escolar 2026?

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Educación, el Año Escolar 2026 está previsto a empezar el lunes 16 de marzo, habiendo en este año una nueva modalidad para que los padres de familia puedan matricular a sus hijos en sus respectivos colegios.

En esa línea, la matrícula digital estará disponible para más de 2 000 colegios públicos focalizadas en 20 Unidades de Gestión Educativa Local de Lima, Callao, Tacna, Arequipa y Moquegua.

Esta matrícula solo aplica para los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo peruano, y para aquellos que van a realizar un traslado. Los alumnos que continuarán en sus colegios solo deberán ratificar su matrícula por los medios que el colegio disponga.

El sistema digital es totalmente gratuito y no requiere pagos por registrar una solicitud ni por revisar el resultado. Para el registro de nuevos estudiantes, se les solicitará el DNI o documentos emitidos por migraciones o relaciones exteriores en el caso de extranjeros.