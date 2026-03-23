Popy Olivera llegó al Debate Presidencial y lanzó FUERTE advertencia a candidatos: "Están con las horas contadas"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocos minutos del inicio del Debate Presidencial 2026, el candidato Fernando 'Popy' Olivera arribó al CCL y, fiel a su estilo, aprovechó para lanzar fuertes advertencias a los demás candidatos, mientras que aseguraba que "aniquilará a todos los corruptos".

"Los voy a aniquilar", afirmó Olivera

Este lunes 23 de marzo, inicia la primera jornada del clásico debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reúne a todos los candidatos a la Presidencia a días de las Elecciones Generales.

Alrededor de las 7 de la noche, los candidatos empezaron a llegar a la sede del evento en el distrito de San Borja. El tercero en arribar fue Olivera, aspirante por el partido político Frente Esperanza, el cual no tardó en declarar a los medios que lo esperaban previo a su ingreso.

Recordando su emblemática intervención durante el Debate Presidencial 2016, cuando se enfrentó cara a cara con Alan García, Fernando Olivera señaló que "la verdad se tiene que imponer", por lo que el pueblo informado no puede ser engañado.

"Una vez más, David y Golliat. Una vez más, los más invisibles en los medios frente a plata como cancha e inversiones millonarias. Pero la verdad es la que se tiene que imponer, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie", manifestó.

Seguidamente, lanzó una fuerte advertencia a sus oponentes de esta noche y aseguró que todos "están con las horas contadas". Además, demostrando ferviente decisión e ímpetu, el exdiputado aseguró que acabará con la corrupción y las mafias criminales.

🔴🔵#EligeBien ✅🇵🇪 | Los candidatos presidenciales Fernando Olivera, Marisol Pérez-Tello y Wolfgang Grozo llegaron al Centro de Convenciones de Lima para participar en la primera jornada de debates.



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"Que los voy a aniquilar, voy a aniquilar a todos los corruptos, voy a aniquilar a todas las organizaciones criminales, a los sicarios, a los extorsionadores. Y voy a aniquilar a sus jefes políticos, a los que voy a enfrentar", expresó 'Popy'.

Finalmente, el candidato a la Presidencia no desaprovechó la oportunidad de dirigirse a los jóvenes electores, exhortándolos a "cerrar filas" y unirse para "refundar el Perú y empezar una nueva democracia".

"A los jóvenes, decirles que no se dejen engañar, que se informen quién es quién, la trayectoria de cada quién. Yo he dedicado mi vida a luchar contra el sistema de corrupción, y hoy más que nunca, hay que decidir y decidir bien", sostuvo.

¿Quienes participan en la primera fecha del Debate Presidencial?

El primer grupo de candidatos presidenciales que desde hoy expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos son los siguientes:

José Williams Zapata (Avanza País) José Luna Gálvez (Podemos Perú) Yohny Lescano Ancieta (Cooperación Popular) César Acuña Peralta (Alianza Para El Progreso) Alfonso López-Chau (Ahora Nación) Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) Álex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde) Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) Wolfgang Grozo Costa (Partido Político Integridad Democrática) Carlos Álvarez Loayza (País Para Todos) Fernando Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza 2021)

El candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, arribó a la Centro de Convenciones de Lima para la primera fecha del Debate Presidencial 2026. Previo a su ingreso, lanzó una advertencia a los candidatos.