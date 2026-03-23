Popy Olivera llegó al Debate Presidencial y lanzó FUERTE advertencia a candidatos: "Están con las horas contadas"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/03/2026
A pocos minutos del inicio del Debate Presidencial 2026, el candidato Fernando 'Popy' Olivera arribó al CCL y, fiel a su estilo, aprovechó para lanzar fuertes advertencias a los demás candidatos, mientras que aseguraba que "aniquilará a todos los corruptos".
"Los voy a aniquilar", afirmó Olivera
Este lunes 23 de marzo, inicia la primera jornada del clásico debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que reúne a todos los candidatos a la Presidencia a días de las Elecciones Generales.
Alrededor de las 7 de la noche, los candidatos empezaron a llegar a la sede del evento en el distrito de San Borja. El tercero en arribar fue Olivera, aspirante por el partido político Frente Esperanza, el cual no tardó en declarar a los medios que lo esperaban previo a su ingreso.
Recordando su emblemática intervención durante el Debate Presidencial 2016, cuando se enfrentó cara a cara con Alan García, Fernando Olivera señaló que "la verdad se tiene que imponer", por lo que el pueblo informado no puede ser engañado.
"Una vez más, David y Golliat. Una vez más, los más invisibles en los medios frente a plata como cancha e inversiones millonarias. Pero la verdad es la que se tiene que imponer, porque cuando un pueblo sabe, no lo engaña nadie", manifestó.
Seguidamente, lanzó una fuerte advertencia a sus oponentes de esta noche y aseguró que todos "están con las horas contadas". Además, demostrando ferviente decisión e ímpetu, el exdiputado aseguró que acabará con la corrupción y las mafias criminales.
"Que los voy a aniquilar, voy a aniquilar a todos los corruptos, voy a aniquilar a todas las organizaciones criminales, a los sicarios, a los extorsionadores. Y voy a aniquilar a sus jefes políticos, a los que voy a enfrentar", expresó 'Popy'.
Finalmente, el candidato a la Presidencia no desaprovechó la oportunidad de dirigirse a los jóvenes electores, exhortándolos a "cerrar filas" y unirse para "refundar el Perú y empezar una nueva democracia".
"A los jóvenes, decirles que no se dejen engañar, que se informen quién es quién, la trayectoria de cada quién. Yo he dedicado mi vida a luchar contra el sistema de corrupción, y hoy más que nunca, hay que decidir y decidir bien", sostuvo.
¿Quienes participan en la primera fecha del Debate Presidencial?
El primer grupo de candidatos presidenciales que desde hoy expondrán sus planes de gobierno a todos los peruanos son los siguientes:
- José Williams Zapata (Avanza País)
- José Luna Gálvez (Podemos Perú)
- Yohny Lescano Ancieta (Cooperación Popular)
- César Acuña Peralta (Alianza Para El Progreso)
- Alfonso López-Chau (Ahora Nación)
- Marisol Pérez Tello (Primero La Gente)
- Álex Gonzales Castillo (Partido Demócrata Verde)
- Rafael López-Aliaga (Renovación Popular)
- Wolfgang Grozo Costa (Partido Político Integridad Democrática)
- Carlos Álvarez Loayza (País Para Todos)
- Fernando Olivera Vega (Partido Frente de la Esperanza 2021)
El candidato presidencial de Frente Esperanza, Fernando Olivera, arribó a la Centro de Convenciones de Lima para la primera fecha del Debate Presidencial 2026. Previo a su ingreso, lanzó una advertencia a los candidatos.