PCM iniciaría diálogo con bancadas del Congreso la próxima semana, según premier: "Esta semana están atareados"

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Arroyo anunció que desde la próxima semana se llevarían a cabo las reuniones con las distintas bancadas del Congreso de la República, en el marco del pedido del voto de confianza, el cual, hasta el momento, no ha sido definido con fecha exacta para que el Gabinete Ministerial exponga su plan de Gobierno.

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros

"Estamos viendo, estamos haciendo todos los mecanismos que debemos hacer para tener ese acercamiento con las diferentes bancadas. Tengo entendido que esta semana están un poco atareados. Seguramente ya la próxima semana vamos a empezar", dijo a la prensa, este lunes 23 de marzo.

Arroyo precisó que, además del inicio de los encuentros, el Ejecutivo también evalúa las fechas clave para concretar este proceso político.

"Estamos hablando de las fechas, pero probablemente ya vamos a decidir también en esa constitución que hablemos con las diferentes bancadas", agregó.

Definición del gabinete y perfil técnico

En paralelo al proceso de diálogo político, el titular de la PCM abordó la designación pendiente en el Ministerio de Energía y Minas, señalando que el perfil del nuevo titular ya está definido y responderá a criterios técnicos.

"Sí, ya está definido. El perfil es un técnico. Somos un gabinete técnico, un gabinete que ha venido a trabajar duro en estos cuatro meses", afirmó. En esa línea, subrayó que el Ejecutivo busca mantener una gestión enfocada en resultados y estabilidad.

Asimismo, destacó que el Gobierno enfrenta múltiples desafíos de manera simultánea, incluyendo el actual contexto político y el proceso electoral en curso.

"Le vamos a poner todos los esfuerzos. Somos gestores todos para que el Perú no pare", sostuvo.

Garantías y contexto político

Consultado sobre la capacidad del próximo ministro, Arroyo descartó cuestionamientos sobre su trayectoria, en referencia a posibles observaciones legales o antecedentes.

"No lo creo. Es un técnico que va a trabajar por el Perú", aseguró.

Finalmente, el premier también se refirió al escenario político actual, marcado por el inicio de debates entre candidatos. Indicó que el Ejecutivo se mantendrá vigilante para garantizar el normal desarrollo de estos espacios.

"Nosotros como Gobierno estaremos siempre resguardando para que no ocurra nada", puntualizó.

Con el inicio del diálogo político previsto para la próxima semana, el Ejecutivo busca allanar el camino hacia el voto de confianza en un contexto de alta actividad política. El premier Luis Arroyo reiteró que su gabinete mantendrá una línea técnica y aseguró que le pondrán todos sus esfuerzos para que el Perú no pare