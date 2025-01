Carlos Bruce denuncia que no pudo realizar trámite en plataforma estatal porque su pareja es del mismo sexo

24/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

Carlos Bruce recurrió a sus redes sociales para realizar una contundente denuncia. El alcalde del distrito de Surco reveló que, mientras se disponía a realizar una gestión correspondiente al cargo que ejerce, la plataforma del Estado denegó su trámite, debido a que en el portal web no está contemplada la inscripción de parejas del mismo sexo.

Carlos Bruce no pudo hacer trámite por orientación sexual

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Bruce Montes de Oca señaló que, mientras completaba el formulario de la declaración jurada de intereses, la opción que solicitaba registrar su estado civil no le permitía anotar el nombre de Alejandro Quiroz, su esposo. Adjuntando una imagen, demostró que la inscripción fue rechazada, ya que incluía una restricción en particular.

"He llenado el formulario de mi declaración de intereses como corresponde a los funcionarios del estado. Quise registrar el nombre de mi pareja pero salió el siguiente mensaje: 'No puede registrar a un cónyuge o conviviente de su mismo sexo'", se lee en parte del pronunciamiento.

Por tal motivo, indicó que dejaría constancia públicamente de lo ocurrido, y aseguró que su intención fue cumplir con las asignaciones que tiene como autoridad. No obstante, cuestionó que la plataforma estatal haya limitado su propósito, llamándolo como un acto de "miopía".

"Quiero públicamente dejar constancia que intenté registrar a la persona que hoy es mi compañero de vida. Sin embargo, la miopía de quienes hayan diseñado el formulario me lo impiden", puntualizó en el escrito.

He llenado el formulario de mi declaración de intereses como corresponde a los funcionarios del estado. Quise registrar el nombre de mi pareja pero salió el siguiente mensaje: "No puede registrar a un cónyuge o conviviente de su mismo sexo".

Quiero públicamente dejar constancia... pic.twitter.com/y2kuESdWwk — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) January 24, 2025

¿Quién es el esposo del alcalde Carlos Bruce?

En agosto de 2024, el excongresista sorprendió a todos, luego de anunciar que se había casado con su pareja Alejandro Quiroz. A través de sus redes sociales, el popular 'Techito' informó que contrajo nupcias en España, tras más de cinco años de relación con el profesional en Odontología.

"El día de ayer, Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en la ciudad de Madrid, en una sencilla reunión, rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos. Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura con alguien a quien quiero tanto. El amor nunca hace daño, el odio sí ", reveló en aquella oportunidad.

Fue en 2014 cuando, durante una entrevista, Bruce reveló públicamente su orientación sexual. "Estoy orgulloso de pertenecer a ese grupo de personas que son tan valiosas para el Perú", señaló para El Comercio. En 2019, conoció a Quiroz, con quien ha demostrado su amor a través de sus plataformas oficiales.

El día de ayer, Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en la ciudad de Madrid en una sencilla reunión rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos.

Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura con alguien a quien quiero tanto.

El amor... pic.twitter.com/sfGxO3bXGb — Carlos Bruce - Techito (@TechitoBruce) August 27, 2024

Siendo ambos casados, Carlos Bruce intentó registrarlo como cónyuge en el formulario que debe completar como autoridad edil. No obstante, denunció que esto no pudo ser posible, debido a que la plataforma estatal no contempla a parejas del mismo sexo.