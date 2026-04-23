Fuerza Popular no respaldará censura contra José Balcázar, asegura Galarreta: "Generaría más inestabilidad"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, visitó los estudios de Exitosa para conversar sobre la situación de la primera vuelta de las elecciones generales y del pedido de censura contra José María Balcázar impulsada desde el Congreso por la polémica en torno a la compra de aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos.

No apoyarán la censura contra Balcázar

De inmediato, el vocero de Fuerza Popular indicó que su partido político no impulsará este pedido plasmado por el parlamentario Ilich López. Según indicó, a pesar de todos los comentarios negativos por este tema, el Estado ya cumplió con el compromiso que tenían pactado.

"Hay que poner paños fríos porque tampoco se trata de decirle al presidente que firme y ya. Keiko (Fujimori) dice que primero le parece bien que el Estado cumpla su palabra porque esto viene desde hace años. No soy un experto en saber las características del contrato, del avión, pero lo que tenemos claro es que había un compromiso y el gobierno que venga pues podrá ver que más abarcaba este compromiso", indicó.

Seguidamente, el integrante del partido naranja precisó que la prioridad del país es resolver el embrollo respecto a la primera vuelta de las elecciones generales 2026. Además, precisó que quedan solo tres meses para que José Balcázar deje el cargo por lo que no ve viable la posibilidad de censurarlo o vacarlo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, afirmó que el fujimorismo no respaldará una moción de censura contra José Balcázar, al considerar que generaría mayor inestabilidad en el país a pocos... pic.twitter.com/h1xRA6yMGj — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

"Con el tema de la censura del encargado de la Presidencia, el señor Balcázar, eso generaría más inestabilidad en pleno problema que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tomarlo con paños fríos, además que ya se cumplió con el compromiso. Quedan tres meses", añadió.

No generarán más incertidumbre al país

Tras explicar sus razones, el vocero del partido liderado por Keiko Fujimori ratificó que no apoyarán esta moción impulsada por Ilich López. Además, llamó al Congreso a no generar mayor inestabilidad en el país en medio de la polémica por el conteo de votos tras los comicios.

"Seguir manoseando el tema de la censura y vacancia faltando tres meses es como que este Congreso se quiere despedir dejándonos una inestabilidad más. Nosotros de ninguna manera vamos a estar sumándole una incertidumbre más a la del JNE", finalizó.

De esta manera, Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular, aseguró que su movimiento político no apoyará la moción de censura contra José María Balcázar a raíz de los cuestionamientos por el caso aviones F-16.