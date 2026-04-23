F-16 Block 70: Conoce cuáles son las características de los aviones adquiridos por el Perú

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pese a la tormenta política que forzó la salida de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, el Gobierno finalmente selló el primer paso para la renovación de su flota aérea. Mediante el desembolso de US$ 462 millones, el Ministerio de Economía oficializó el pago inicial por los F-16 Block 70 de Lockheed Martin, una adquisición que promete colocar al país en un puesto relevante en la región en materia de seguridad y soberanía.

¿Qué son los F-16 Block 70?

El F-16 Block 70 no es un avión común; es una de las máquinas de combate más modernas y poderosas que existen hoy. Combina radares inteligentes, armamento de última generación y controles digitales que lo hacen increíblemente rápido y ágil en el aire.

Al elegir este modelo, con una flota de más de 3100 F-16, el Perú se suma a un exclusivo grupo de 29 países que ya operan estos aviones, lo que facilita el soporte técnico y el entrenamiento a nivel mundial.

Sin embargo, los ejemplares peruanos tendrán un toque único: para adaptarse a las necesidades de nuestra geografía, Estados Unidos incluirá dos sistemas que nunca antes se habían instalado en este modelo, convirtiendo a la flota peruana en una de las más preparadas de la región.

¿Cuáles son las principales características de este avión?

Este avión es mucho más que una nave rápida; es una fortaleza digital. Aquí te explicamos sus mayores ventajas de forma sencilla:

Radar de última generación: Está equipado con el avanzado radar de control de tiro SABR APG-83 AESA de Northrop Grumman y incorpora capacidades propias de radares de cazas de quinta generación.

Está equipado con el avanzado radar de control de tiro SABR APG-83 AESA de Northrop Grumman y incorpora capacidades propias de radares de cazas de quinta generación. Sistema de seguridad: Está diseñado para evitar incidentes de impacto controlado contra el terreno sin pérdida de control, el Auto GCAS ha salvado la vida de 13 pilotos y ha preservado 12 F-16 desde su introducción en servicio en 2014.

Está diseñado para evitar incidentes de impacto controlado contra el terreno sin pérdida de control, el Auto GCAS ha salvado la vida de 13 pilotos y ha preservado 12 F-16 desde su introducción en servicio en 2014. Más tiempo en el aire: Los tanques de combustible conformables ofrecen un incremento de aproximadamente 60% en el alcance, incorporando cerca de 3,000 libras adicionales de combustible (más de 1360 kg), dependiendo del perfil de la misión.

Los tanques de combustible conformables ofrecen un incremento de aproximadamente 60% en el alcance, incorporando cerca de 3,000 libras adicionales de combustible (más de 1360 kg), dependiendo del perfil de la misión. Vida Estructural: Estas aeronaves cuentan con una vida estructural extendida de 12 mil horas, equivalente a más de 40 años de servicio para la mayoría de las fuerzas aéreas, con mínimas reparaciones estructurales requeridas.

Estas aeronaves cuentan con una vida estructural extendida de 12 mil horas, equivalente a más de 40 años de servicio para la mayoría de las fuerzas aéreas, con mínimas reparaciones estructurales requeridas. Visión total: Las pantallas de alta definición ofrecen imágenes tácticas esenciales e integra de manera fluida los datos del radar AESA y del pod de designación de objetivos.

Con la adquisición, nuestro país adquiere una aeronave y una relación estratégica con Estados Unidos. Además, se integra al programa F-16 Block 70 que abre nuevas oportunidades de cooperación militar y alianzas no solo con Estados Unidos, sino también con numerosos países aliados.