F-16 Block 70: Conoce cuáles son las características de los aviones adquiridos por el Perú

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 23/04/2026
Pese a la tormenta política que forzó la salida de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, el Gobierno finalmente selló el primer paso para la renovación de su flota aérea. Mediante el desembolso de US$ 462 millones, el Ministerio de Economía oficializó el pago inicial por los F-16 Block 70 de Lockheed Martin, una adquisición que promete colocar al país en un puesto relevante en la región en materia de seguridad y soberanía.
¿Qué son los F-16 Block 70?
El F-16 Block 70 no es un avión común; es una de las máquinas de combate más modernas y poderosas que existen hoy. Combina radares inteligentes, armamento de última generación y controles digitales que lo hacen increíblemente rápido y ágil en el aire.
Al elegir este modelo, con una flota de más de 3100 F-16, el Perú se suma a un exclusivo grupo de 29 países que ya operan estos aviones, lo que facilita el soporte técnico y el entrenamiento a nivel mundial.
Sin embargo, los ejemplares peruanos tendrán un toque único: para adaptarse a las necesidades de nuestra geografía, Estados Unidos incluirá dos sistemas que nunca antes se habían instalado en este modelo, convirtiendo a la flota peruana en una de las más preparadas de la región.
¿Cuáles son las principales características de este avión?
Este avión es mucho más que una nave rápida; es una fortaleza digital. Aquí te explicamos sus mayores ventajas de forma sencilla:
- Radar de última generación: Está equipado con el avanzado radar de control de tiro SABR APG-83 AESA de Northrop Grumman y incorpora capacidades propias de radares de cazas de quinta generación.
- Sistema de seguridad: Está diseñado para evitar incidentes de impacto controlado contra el terreno sin pérdida de control, el Auto GCAS ha salvado la vida de 13 pilotos y ha preservado 12 F-16 desde su introducción en servicio en 2014.
- Más tiempo en el aire: Los tanques de combustible conformables ofrecen un incremento de aproximadamente 60% en el alcance, incorporando cerca de 3,000 libras adicionales de combustible (más de 1360 kg), dependiendo del perfil de la misión.
- Vida Estructural: Estas aeronaves cuentan con una vida estructural extendida de 12 mil horas, equivalente a más de 40 años de servicio para la mayoría de las fuerzas aéreas, con mínimas reparaciones estructurales requeridas.
- Visión total: Las pantallas de alta definición ofrecen imágenes tácticas esenciales e integra de manera fluida los datos del radar AESA y del pod de designación de objetivos.
Con la adquisición, nuestro país adquiere una aeronave y una relación estratégica con Estados Unidos. Además, se integra al programa F-16 Block 70 que abre nuevas oportunidades de cooperación militar y alianzas no solo con Estados Unidos, sino también con numerosos países aliados.