Congreso: Comisión de Defensa cita a funcionarios de Gobierno por compra de aviones: "Necesitamos informarnos"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Luego que se confirmara la firma del contrato entre el Perú y Estados Unidos para la compra de una flota de aviones F-16, desde la Comisión de Defensa del Congreso se confirmó que pedirán explicaciones al detalle al Gobierno por el proceso llevado a cabo.

En ese sentido, la titular de este grupo de trabajo parlamentario, Karol Paredes Fonseca, confirmó este jueves 23 de abril a Exitosa, que ha convocado al primer ministro, Luis Arroyo Sánchez, al titular de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, y a quien sea nombrado como nuevo canciller, a fin de que comparezcan próximamente, en medio de la moción de censura presentada contra el presidente José María Balcázar.

Citados para el lunes 27 de abril

En comunicación para el programa "Exitosa Te Escucha", la legisladora indicó que la citación para los funcionarios del Poder Ejecutivo ha sido establecida para el lunes 27 de abril, cuando las comisiones parlamentarias vuelvan a sus sesiones habituales, puesto que, hasta el viernes 24, los congresistas están en semana de representación.

Según indicó, no solo se busca conocer "la real situación" de todo lo que conlleva el proceso de compra, del mismo modo, espera conocer la postura inicial que tuvo el presidente Balcázar con referente a que pueda aplazarse el procedimiento hasta julio; es decir, que su sucesor o sucesora asuma dicho compromiso.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En diálogo con Exitosa, la presidenta de la Comisión de Defensa del Congreso, Karol Paredes, informó que ha citado al ministro de Defensa, al presidente del Consejo de Ministros y al canciller para que informen sobre la compra de aviones a EE.UU., con... pic.twitter.com/moWzzd5DLR — Exitosa Noticias (@exitosape) April 23, 2026

Como se recuerda, la tarde de ayer, miércoles 22 de abril, no solo el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Bernie Navarro, adelantó en Exitosa que una docena de naves arribarán al Perú en 2029, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el primer desembolso por la operación en un monto que asciende US$ 462 millones.

Empresa Lockheed Martin adquisición de aviones

A través de un comunicado, la empresa estadounidense Lockheed Martin saludó el anuncio del Gobierno peruano de adquirir los 12 aviones F-16 Block 70 para la renovación de la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

"Equipado con tecnología de vanguardia, sus sistemas de radar y armamento avanzados proporcionan a los pilotos una conciencia situacional superior y una mayor protección para el cumplimiento de su misión y el retorno seguro a base", cita el texto.

Por su parte, Mike Shoemaker, vicepresidente del Integrated Fighter Group de Lockheed Martin, resaltó que se encuentran "orgullosos" por haber producido estas naves para que contribuyan a proteger la soberanía nacional de nuestro país.

Desde el Congreso apuntan a obtener más detalles sobre el proceso realizado, las implicancias para el Perú, mientras desde Estados Unidos saludan la subscripción llevada a cabo el lunes 20 de abril.