Edward Málaga exige presencia de José María Balcázar en el Congreso por compra de aviones F-16 y dudas electorales

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

El congresista Edward Málaga solicitó formalmente invitar al presidente José María Balcázar al Pleno tras las contradicciones sobre la compra de aviones F-16 y las fallas en los comicios. La medida busca esclarecer el gasto presupuestario y asegurar la neutralidad en la segunda vuelta.

Dada la grave situación del país, he solicitado que, con carácter de urgencia, se invite al presidente Balcázar a un Pleno del Congreso a dar explicaciones.



Siendo consecuente con la exigencia de altos estándares de idoneidad, capacidad y transparencia al Presidente de la... pic.twitter.com/prSlaFSSbb — Ed Málaga-Trillo 🇵🇪 (@EdMalagaTrillo) April 22, 2026

Contradicciones presupuestarias y crisis en el gabinete

La gestión de la defensa nacional enfrenta un cuestionamiento severo tras conocerse que el Ministerio de Economía ya efectuó el primer desembolso para los cazas. Edward Málaga advirtió que existen versiones contradictorias entre el presidente y sus exministros, lo que genera una profunda incertidumbre institucional.

El mandatario Balcázar aseguró previamente que no comprometería recursos de un gobierno de transición, pero los registros muestran transferencias de 340 millones de dólares. Esta falta de coherencia provocó la renuncia de los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores, debilitando la estructura gubernamental.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi preocupación por la gravedad institucional, política y diplomática de los hechos recientemente conocidos en torno al proceso de adquisición de aeronaves F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú", solicitó el parlamentario.

Irregularidades electorales y el pedido de censura

El segundo eje de la solicitud de Málaga se enfoca en las fallas logísticas reportadas durante las jornadas de votación de abril. El congresista sostiene que el Ejecutivo no ha cumplido con su deber de garantizar comicios libres, limpios y totalmente transparentes.

Las crecientes irregularidades en las mesas de sufragio han puesto en duda la voluntad popular, vinculando la desatención en seguridad con el desorden electoral. Málaga busca que el presidente aclare su responsabilidad directa en el manejo de los organismos que supervisan los votos.

Ante la trascendencia de estos asuntos, el legislador pidió suspender la semana de representación para citar al mandatario de manera oportuna e inmediata. La eventual censura de José María Balcázar se perfila como una herramienta de control político ante la crisis sistémica.

"Las graves y crecientes irregularidades en torno a los comicios del 12 y 13 de abril, que comprometen la voluntad popular y el resultado electoral, han puesto en evidencia la incapacidad del presidente para cumplir con uno de los dos encargos más importantes", exclamó Malaga.

La decisión de realizar el desembolso financiero mientras se emiten discursos de austeridad ha roto la confianza entre los poderes del Estado. El Congreso deberá evaluar si la compra de aviones F-16 y las garantías electorales de José María Balcázar ameritan una sanción.