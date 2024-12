Carlos Zeballos denuncia presunto conflicto de interés en cirugía de Dina Boluarte: "¿A cambio de qué fue la operación?"

En diálogo con Exitosa, el integrante de la Comisión de Fiscalización, Carlos Zeballos, deslizó la posibilidad de un presunto conflicto de interés y tráfico de influencias detrás de la cirugía a la que sometió la presidenta Dina Boluarte.

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa 'Hablemos Claro', el congresista se refirió a la elección de María Elena Aguilar como presidenta de EsSalud y un supuesto vínculo con la intervención quirúrgica de la mandataria.

"De esta operación se dice que hay conflicto de intereses, hay tráfico de influencias porque, al parecer, no habría existido ningún pago. Eso es lo que tenemos que investigar. También se dice que hay injerencia en el Gobierno colocando funcionarios, sobre todo a la presidenta de EsSalud, quien no viene haciendo una correcta labor", declaró.

Asimismo, Carlos Zeballos indicó que, de acuerdo a los especialistas, este tipo de operaciones tienen un costo mayor de los 20 mil dólares. También, aseguró que este monto tiene que estar bancarizado y debe existir una boleta de pago.

"Que se demuestre el voucher. Estas operaciones, han dicho los especialistas, que pasan de los 20 mil dólares y por pasar de este monto tiene que ser bancarizado y debe haber de por medio una boleta de pago. Si esto no existe, acá tenemos un claro conflicto de intereses, ¿A cambio de qué fue la operación? ¿Qué es lo que sucedió? Esto es lo que tiene que decir el doctor Cabani el día de hoy", agregó.

En esa misma línea, el parlamentario aseguró que la jefa de Estado cometió una irresponsabilidad al no notificar al Congreso de su intervención quirúrgica y criticó que Dina Boluarte haya despachado en un estado "convaleciente".

"No olvidemos que estuvo 12 días alejada. Hay que ver si en estos días ella firmó documentos porque no se puede despechar desde una clínica estando convaleciente. Ha cometido una irresponsabilidad de no notificar al Congreso para que nosotros atribuirnos al artículo 114 de la Constitución y se le puede dar una suspensión temporal para que ella pueda hacer estos actos de salud", mencionó.