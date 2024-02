Caso 'Cócteles': José Domingo Pérez "ya no puede participar de manera objetiva", afirma exprocuradora Ampuero

En diálogo con Exitosa, la exprocuradora Katherine Ampuero consideró que el fiscal José Domingo Pérez "ya no puede participar de una manera objetiva" en la investigación sobre el caso 'Cócteles', ello en el marco de los últimos testimonios brindados por Jaime Villanueva.

En diálogo con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', Ampuero Meza destacó las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, sobre la cercana relación entre José Domingo Pérez y el periodista Gustavo Gorriti, quien dirigió la investigación que resultó en la solicitud de 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori.

"Lo que también me queda claro es que José Domingo Pérez ya no puede estar en ese caso, ya no puede dirigir o participar de una manera objetiva en esta investigación [...] La presencia de José Domingo Pérez le quita objetividad, él tiene que cuidar el resultado de esta investigación", dijo para nuestro medio.