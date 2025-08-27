Caso 'Mina El Dorado': César Sandoval califica de "persecución política" el allanamiento a Nicanor Boluarte

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo, salió en defensa de Nicanor Boluarte, a quien el Ministerio Público le viene allanando su vivienda desde tempranas horas del día.

Como era de esperarse, el titular del MTC hizo referencia al último fallo del Tribunal Constitucional (TC), el cual dispone que se suspendan las investigaciones contra la presidenta Dina Bolaurte hasta que culmine su mandato. Ante esta situación, calificó como "persecución política" la diligencia del fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe.

Propone la reestructuración del Ministerio Público

A través de su cuenta de "X" (Twitter), Sandoval Pozo se solidarizó con el hermano de la mandataria y las demás personas que vienen acatando la medida, esto en clara referencia al empresario Franco Parodi, titular de la compañía minera 'El Dorado'.

En ese sentido, el ministro no solo aseveró que el accionar de la Fiscalía es un "avasallamiento", también se dirigió hacia esta institución y al Poder Judicial con una propuesta que hace tan solo unas horas Juan José Santiváñez dejó a entrever en su presentación como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos.

"Lo ocurrido hoy día con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente a la señora mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad y la reorganización total del Poder Judicial", escribió en sus red social.

Lo digo con mucha contundencia, en nombre del Estado de derecho y el respeto a la Constitución y a la democracia: No es posible que, pese a que el TC ha emitido su pronunciamiento para que la Fiscalía de la Nación no tuerza su competencia, en cuanto a las investigaciones a la... — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) August 27, 2025

Abogado de Nicanor Boluarte: "Es un abuso el allanamiento"

Luis Vivanco, abogado del hermano de la jefa de Estado, cuestionó la diligencia del Ministerio Público. En ese sentido, negó cualquier vínculo de su patrocinado con los investigados Percy Tenorio y el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

"Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía, y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día", afirmó. Además, señaló, que ni él ni su patrocinado fueron notificados previamente sobre la nueva investigación (en esta ocasión por el caso 'El Dorado'), por lo que consideró innecesaria la irrupción de los agentes fiscales y policiales.

Asimismo, cuestionó, a través de Panamericana, la forma en que se ejecutó el operativo, aseverando que los fiscales ingresaron de manera violenta a la vivienda. "Lo correcto no es romperte la puerta. Si existe un caso, lo primero es citar a la persona para que declare. En lugar de eso, lo sorprenden con una medida innecesaria", dijo.

De esta manera, desde el interior del Ejecutivo rechazan el operativo hacia la vivienda de Nicanor Boluarte, misma línea de su abogado, quien también cuestionó lo desarrollo por la Fiscalía.