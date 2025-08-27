RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Muy importante

Alejandro Toledo: PJ programa para el 3 de septiembre lectura de sentencia por caso 'Ecoteva'

A través de un comunicado, el Poder Judicial anunció que el próximo miércoles 3 de septiembre se dará lectura a la sentencia que se le impondría a Alejandro Toledo por el presunto delito de lavado de activos.

PJ programó lectura de sentencia para Alejandro Toledo.
PJ programó lectura de sentencia para Alejandro Toledo. (Foto: Difusión)

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El Poder Judicial anunció la programación de la lectura de sentencia contra Alejandro Toledo y otros investigados en el juicio oral que se le sigue por el caso Ecoteva. De acuerdo al comunicado difundido en sus redes sociales, esta audiencia se dará el próximo miércoles 3 de septiembre desde las 2:15 p.m.

Alejandro Toledo deslinda del caso Ecoteva

El pasado 21 de agosto, se llevó a cabo la sesión final del juicio oral que se le sigue contra el expresidente donde todas las partes presentaron sus alegatos finales. Cuando fue el turno del exmandatario, este negó en todo momento las acusaciones y señaló al empresario Josef Maiman como principal responsable.

"Lo niego rotundamente. Desde lo más profundo de mi ser. No he lavado dinero ni he participado en corrupción. El señor Maiman fue al banco y pagó todo. Nosotros no lo autorizamos", indicó.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicita una condena de 16 años y 8 meses de prisión conta Alejandro Toledo por el presunto delito de lavado de activos. El expresidente es acusado de adquirir diversas propiedades en Lima a través de personas allegadas a su entorno.

Alejandro Toledo se desliga del caso Ecoteva: "No he lavado dinero ni participé en corrupción"
Lee también

Alejandro Toledo se desliga del caso Ecoteva: "No he lavado dinero ni participé en corrupción"

Noticia en desarrollo...

Alejandro Toledo se quiebra en audiencia por su estado de salud, pero el INPE asegura que está estable
Lee también

Alejandro Toledo se quiebra en audiencia por su estado de salud, pero el INPE asegura que está estable

Temas relacionados Alejandro Toledo Caso Ecoteva lavado de activos lectura de sentencia Poder Judicial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA