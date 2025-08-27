Alejandro Toledo: PJ programa para el 3 de septiembre lectura de sentencia por caso 'Ecoteva'

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial anunció la programación de la lectura de sentencia contra Alejandro Toledo y otros investigados en el juicio oral que se le sigue por el caso Ecoteva. De acuerdo al comunicado difundido en sus redes sociales, esta audiencia se dará el próximo miércoles 3 de septiembre desde las 2:15 p.m.

Alejandro Toledo deslinda del caso Ecoteva

El pasado 21 de agosto, se llevó a cabo la sesión final del juicio oral que se le sigue contra el expresidente donde todas las partes presentaron sus alegatos finales. Cuando fue el turno del exmandatario, este negó en todo momento las acusaciones y señaló al empresario Josef Maiman como principal responsable.

"Lo niego rotundamente. Desde lo más profundo de mi ser. No he lavado dinero ni he participado en corrupción. El señor Maiman fue al banco y pagó todo. Nosotros no lo autorizamos", indicó.

Como se recuerda, el Ministerio Público solicita una condena de 16 años y 8 meses de prisión conta Alejandro Toledo por el presunto delito de lavado de activos. El expresidente es acusado de adquirir diversas propiedades en Lima a través de personas allegadas a su entorno.

#Importante. Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima programa para el próximo 3 de setiembre, a las 14:15 horas, la lectura de sentencia contra el expresidente de la República Alejandro Toledo Manrique y otros investigados en el juicio oral por el delito de lavado de... pic.twitter.com/ME29Sddqqc — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 27, 2025

Noticia en desarrollo...