MTC: Presenta proyecto de resolución que propone el peaje electrónico único en la Red Vial Nacional

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el proyecto de resolución que propone el peaje electrónico en la Red Vial Nacional, departamental y provincial -concesionada y no concesionada-, permitiendo que los vehículos circulen sin detenerse en las garitas.

De acuerdo con la Resolución Directoral N.° 019-2025-MTC, la ciudadanía podrá emitir sus opiniones y aportes a la norma hasta el próximo 7 de septiembre, tanto de manera física como virtual.

📌 #MTC publica proyecto para el uso del peaje electrónico único en todo el país

Consideraciones

La resolución que aprueba el proyecto de "Lineamientos para la interoperabilidad de la información generada en el telepeaje" contempla la incorporación de nuevas tecnologías que permitan optimizar la identificación vehicular y garantizar la interoperabilidad del sistema en el futuro.

En ese sentido, los lineamientos serán aplicables a los gestores viales de la Red Vial Nacional y a las instituciones competentes. El documento establece las características mínimas de los sistemas de lectura de la placa única nacional de rodaje, tanto en su información alfanumérica como en el chip RFID (tecnología Radio Frequency Identification). Con ello, se aseguraría la "confiabilidad tecnológica, durabilidad y seguridad vial".

Asimismo, la propuesta normativa publicada el 23 de agosto, en el diario oficial, se enmarca en el Decreto Supremo N.° 018-2024-MTC, que modificó el Reglamento Nacional de Tránsito, buscando promover el uso del pago electrónico.

¿Qué propone el proyecto del MTC?

De acuerdo con sus competencias, la SUTRAN, las municipalidades provinciales, la Policía Nacional del Perú y el MTC estarán a cargo de la "supervisión, fiscalización y gestión de la información generada en el telepeaje".

Los lineamientos precisan también, que los gestores viales podrán detectar presuntas infracciones de tránsito y remitirlas a la SUTRAN o a las municipalidades provinciales, adjuntando medios probatorios como imágenes o registros de placas. En esa línea, las entidades podrán habilitar canales digitales como correos electrónicos o mesas de partes virtuales.

"Con esta iniciativa, el MTC busca consolidar un sistema de telepeaje interoperable, eficiente y moderno, que facilite la movilidad en las carreteras del país, fortalezca la fiscalización del tránsito terrestre y brinde mayor seguridad a los usuarios", señala la entidad.

De esta manera, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones presentó su proyecto de resolución, mediante al cual proponen que los peajes de pago físico pasen a convertirse en digital como la implementación del telepeaje en toda la Red Vial Nacional.