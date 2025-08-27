Tiroteo en colegio católico en Estados Unidos: Tres fallecidos, incluidos dos niños en Minneapolis

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la mañana del miércoles 27 de agosto la policía de Minneapolis, Estado de Minnesota, en Estados Unidos, confirmó el deceso de tres personas en un colegio local tras un tiroteo. Se trata de dos niños y el perpetrador, quien se suicidó tras cometer un tiroteo en el centro educativo perteneciente a la iglesia de la Anunciación.

Ataque afuera del templo

De acuerdo a información de la cadena CNN, el sujeto que disparó contra los menores de 8 y 10 años, fue identificado como Robin Westman de 20 años, quién se auto eliminó al concluir su maquiavélico plan. Además de las víctimas mortales, el atentado que cometió dejó a 17 heridos, 14 de ellos menores de edad, dos de ellos en estado de gravedad.

El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara, indicó que el tirador atacó desde una distancia media. Durante la celebración de una misa, se acercó por la ventanas y abrió fuego, ante el pánico de los menores y los demás presentes que se encontraban sentados en las bancas del templo de la Anunciación.

"Durante la misa, un hombre se aproximó afuera de la iglesia, a un lado del edificio y empezó a disparar su rifle a través de las ventanas. El atacante se encontraban con un rifle, una escopeta y una pistola. Esto fue un acto deliberado de violencia en contra de niños inocentes. La crueldad de disparar contra niños es absolutamente incomprensible", sostuvo O'Hara.

VIDEO: Gunman opens fire on church in Minneapolis



A gunman opened fire during a church Mass in Minneapolis, striking children and worshippers inside the building.



The incident was confirmed by Police Chief Brian O'Hara.



In a video posted on Fox News' X handle, O'Hara explained... pic.twitter.com/H4BW6FZ10K — The Nation Nigeria (@TheNationNews) August 27, 2025

Menores trasladados a hospitales

Tras el atentado, los servicios de emergencia procedieron a trasladar a los heridos a centros de salud. Cinco infantes fueron llevados al hospital pedagógico Children's Minnesota. Además, el Hennepin Healthcare, con el servicio más grande de urgencias, informó que viene atendiendo a los afectados.

Según el médico Thomas Wyatt, director de Medicina de Emergencia del Henepin Healthcare, a su centro de salud arribaron 11 personas, de las cuales dos son adultos y nueve niños entre seis y 11 años de edad. Detalló que algunos de ellos se encuentran en estado crítico, por lo que requerirán de ser intervenidos quirúrgicamente.

🚨 #BREAKING: Minneapolis Faces 'Two Mass Casualty Events' in 24 Hours 🏥



Hennepin Healthcare treating 11 patients from Catholic school shooting: 2 adults, 9 children.



4 required surgery; hospital reports no fatalities so far among those being treated, says attending doctor.... https://t.co/pFO1EPzlgV pic.twitter.com/qXUie72NiP — Putin Pulse (@PutinPulse) August 27, 2025

Trump ordenó banderas a media asta

A causa de este cruel suceso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que las banderas se icen a media asta. Por su parte, el FBI anunció que investigará el caso como de un 'acto de terrorismo doméstico'.

De este modo, un sujeto acabó con la vida de dos niños, tras un tiroteo en un colegio católico de Minneapolis, ciudad del Estado de Minnesota, en Estados Unidos.