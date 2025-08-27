Escándalo en Chile: Descubren 'celdas VIP' ocupadas por miembros del 'Tren de Aragua' en penal Santiago 1

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Dentro del penal Santiago 1 de Chile, se ha evidenciado la presencia de celdas VIP que serían ocupadas por miembros de la organización criminal 'Tren de Aragua'. Luego de su descubrimiento, tres sujetos de nacionalidad venezolana atentaron contra la casa del coronel de gendarmería.

Denuncian celdas VIP en cárcel de Chile

El pasado 5 de abril, tres sujetos de nacionalidad venezolana dispararon contra la casa de un teniente coronel de Gendarmería ubicada en la calle general Lagos en la ciudad de Cauquenes. En el ataque se encontraron 10 casquillos de pistola y 7 proyectiles que atravesaron la fachada de la vivienda.

Estos delincuentes están vinculados al tráfico de drogas y cuentan con el poder adquisitivo para dirigir por encargo un asesinato. Los delincuentes fueron detenidos 10 días después del ataque, tras un seguimiento a través de las cámaras de vigilancia que captaron el auto que los traslado entre diversas ciudades del país.

Para el 16 de abril, se resolvió que los tres delincuentes eran los autores materiales, sin embargo, faltaba conocer quién había dado el encargo del atentado. Así, el propio gendarme, víctima del ataque, narró ante la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) que el medio Teletrece reveló.

Dentro de su declaración se indica que el 3 de abril efectuó un allanamiento al pabellón 1 donde se había incautado droga, una cocina digital y la segunda vez que encontraban una botella de whisky valorizada en 250 mil pesos chilenos.

Además, la cámara de seguridad de un pasillo cercana a las celdas había sido retirada. Lo ropa que encontraron solo eran de lujo. Incluso, algunas de las celdas tenían más comodidades como alfombras y cortinas o humificadores contra el mal olor.

Pero eso no era todo, dos de las celdas incautadas contaban con un sistema eléctrico que proporcionaba luz si las autoridades cortaban el servicio en el pabellón. Es decir, dos de las celdas podían distribuir luz a todos las celdas si este era retirado.

¿Cómo el 'Tren de Aragua' tenía el control sobre celda sin

Para el fiscal de alta complejidad de occidente, Sergio Soto, es "imposible" que el funcionamiento de estas celdas se de sin haber sido alertado por personal policial del penal.

"Imposible. Primero se ingresaron elementos que no son de poco tamaño. Segundo, requirieron de una conexión a la red pública de gendarmería. Tercero, está a vista y paciencia de todos los funcionarios que transitaban por ese lugar", indicó.

En la misma declaración dada por el teniente ante la PDI, apuntó contra un suboficial de gendarmería que trabajaban en la misma unidad que él que tendría como apodo "Doctor".

La investigación aún se mantiene en reserva, donde el Ministerio Público de Chile le toca determinar cuántos otros efectivos policiales pueden servir a fines de organizaciones criminales como el 'Tren de Aragua' como tantas otras.