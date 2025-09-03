Cavero ante falta de presupuesto del Ministerio Público: "Fiscal de la Nación tiene que venir al Congreso a decirnos en qué va a gastar"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de la República, Alejandro Cavero, se pronunció tras el pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, junto a la Junta de Fiscales Supremos, en donde advirtieron una falta de presupuesto hacia el Ministerio Público. Según precisó, Espinoza debe asistir al Parlamento para sustentar su pedido y además, dar resultados del trabajo de la Fiscalía.

Deberá exponer resultados del Ministerio Público

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, Cavero garantizó que el Pleno del Congreso recibiría a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, para escucharla fundamentar el aumento de presupuesto para 2026.

"La fiscal de la Nación, (Delia Espinoza), tiene que venir al Congreso como todos los demás jefes de pliegos presupuestales a decirlos en qué va a gastar el presupuesto y será el Congreso el que decida si se lo da o no. Deberá decir los resultados que ha dado, si efectivamente va a usarlo para capturar organizaciones criminales o seguir persiguiendo a los enemigos políticos", dijo a la prensa, este miércoles 3 de septiembre.

De tal modo, el parlamentario indicó que es el Congreso el que decidirá si es que se le otorga un mayor presupuesto al Ministerio Público. Según precisó, Delia Espinoza deberá aclarar en qué se realizarán los gastos ante el déficit de por lo menos S/81 millones, el cual advirtieron mediante un pronunciamiento, el último martes 2 de septiembre.

En tal sentido, Alejandro Cavero no dudó en mencionar el tema de una supuesta "persecución" por parte de la Fiscalía hacia "enemigos políticos"; ello en referencia al allanamiento a la vivienda del hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, el cual generó diversas posturas en el Ejecutivo y en el Legislativo.

Sobre construcción del nuevo penal en 'El Frontón'

En otro momento, el parlamentario Cavero se refirió al anuncio realizado por parte del Gobierno de Dina Boluarte sobre la construcción de un nuevo penal en la isla 'El Frontón'. Sobre ello, indicó que el Ejecutivo debe preocuparse primero en concluir la construcción de penales que se encuentran paralizados.

Al respecto, indicó que la responsabilidad del funcionamiento del establecimiento penitenciario recaería en la Marina de Guerra del Perú. "Quieren usarlos para limpiar el terreno, como si la Marina sirviera para botar el desmonte", cuestionó. Además, recalcó el alto costo que conllevaría realizar dicha construcción.

De esta manera, el legislador Alejandro Cavero invitó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, a asistir al Congreso de la República con la finalidad que brinde respuestas del trabajo del Ministerio Público; ello ante la advertencia de una falta de presupuesto para realizar algunas diligencias.