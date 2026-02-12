Censura contra José Jerí: Rospigliosi se niega a convocar Pleno y afirma solo 29 firmas son válidas

Congresistas deberán corregir
12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/02/2026
Tras una revisión formal, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a convocar un Pleno Extraordinario para debatir mociones de censura contra el presidente José Jerí, afirmando que solo 29 de las 81 firmas presentadas cumplen con los requisitos y son válidas.
Según la validación de firmas digitales, el presidente del Parlamento listó las siguientes como válidas:
- María Elizabeth Taipe Coronado
- Juan Bartolome Burgos Oliveros
- Jose Daniel Williams Zapata
- Yessica Rosselli Amuruz Dulanto
- Adriana Josefina Tudela Gutiérrez
- Alejandro Enrique Cavero Alva
- Luis Roberto Kamiche Morante (retiró su rúbrica)
- Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu
- Nieves Esmeralda Limachi Quispe
- Jorge Alfonso Marticorena Mendoza
- Roberto Enrique Chiabra León
- Francis Jhasmina Paredes Castro
- Luis Raúl Picon Quedo
- Magaly Rosmery Ruis Rodríguez
- Lady Mercedes Camones Soriano
- Heidy Lisbeth Juárez Calle
- José Luna Gálvez
- Elva Julon Irigoin
- German Adolfo Tacuri Valdivia
- Guido Bellido Ugarte
- Digna Calle Lobaton
- Jose Maria Balcazar Zelada
- Alejandro Soto Reyes