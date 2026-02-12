RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Congresistas deberán corregir

Censura contra José Jerí: Rospigliosi se niega a convocar Pleno y afirma solo 29 firmas son válidas

El titular del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, señaló que, tras la revisión del pedido para convocar Pleno Extraordinario contra José Jerí, solo 29 de las 81 firmas consignadas son válidas.

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/02/2026

Tras una revisión formal, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a convocar un Pleno Extraordinario para debatir mociones de censura contra el presidente José Jerí, afirmando que solo 29 de las 81 firmas presentadas cumplen con los requisitos y son válidas.

Según la validación de firmas digitales, el presidente del Parlamento listó las siguientes como válidas:

  • María Elizabeth Taipe Coronado
  • Juan Bartolome Burgos Oliveros
  • Jose Daniel Williams Zapata
  • Yessica Rosselli Amuruz Dulanto
  • Adriana Josefina Tudela Gutiérrez
  • Alejandro Enrique Cavero Alva
  • Luis Roberto Kamiche Morante (retiró su rúbrica)
  • Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu
  • Nieves Esmeralda Limachi Quispe
  • Jorge Alfonso Marticorena Mendoza
  • Roberto Enrique Chiabra León
  • Francis Jhasmina Paredes Castro
  • Luis Raúl Picon Quedo
  • Magaly Rosmery Ruis Rodríguez
  • Lady Mercedes Camones Soriano
  • Heidy Lisbeth Juárez Calle
  • José Luna Gálvez
  • Elva Julon Irigoin
  • German Adolfo Tacuri Valdivia
  • Guido Bellido Ugarte
  • Digna Calle Lobaton
  • Jose Maria Balcazar Zelada
  • Alejandro Soto Reyes

Noticia en desarrollo...

