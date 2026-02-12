Censura contra José Jerí: Rospigliosi se niega a convocar Pleno y afirma solo 29 firmas son válidas

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras una revisión formal, el titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, se negó a convocar un Pleno Extraordinario para debatir mociones de censura contra el presidente José Jerí, afirmando que solo 29 de las 81 firmas presentadas cumplen con los requisitos y son válidas.

Según la validación de firmas digitales, el presidente del Parlamento listó las siguientes como válidas:

María Elizabeth Taipe Coronado

Juan Bartolome Burgos Oliveros

Jose Daniel Williams Zapata

Yessica Rosselli Amuruz Dulanto

Adriana Josefina Tudela Gutiérrez

Alejandro Enrique Cavero Alva

Luis Roberto Kamiche Morante (retiró su rúbrica)

Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu

Nieves Esmeralda Limachi Quispe

Jorge Alfonso Marticorena Mendoza

Roberto Enrique Chiabra León

Francis Jhasmina Paredes Castro

Luis Raúl Picon Quedo

Magaly Rosmery Ruis Rodríguez

Lady Mercedes Camones Soriano

Heidy Lisbeth Juárez Calle

José Luna Gálvez

Elva Julon Irigoin

German Adolfo Tacuri Valdivia

Guido Bellido Ugarte

Digna Calle Lobaton

Jose Maria Balcazar Zelada

Alejandro Soto Reyes

Se ha presentado la moción para convocar a un pleno extraordinario con 81 firmas (digitales). Solo 29 son válidas. (De esas, el congresista Kamiche ha retirado la suya). Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con... pic.twitter.com/e8uh9BdJnM — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 12, 2026

Noticia en desarrollo...