Chávez Cotrina respalda modificación de ley que permitirá allanamientos solo con presencia de defensor público

En entrevista con Exitosa, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, respaldó una de las modificaciones que se le hizo a la ley de crimen organizado, permitiendo que los allanamientos a investigados se lleve a cabo desde que el fiscal convoca a un defensor público.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el representante del Ministerio Público resaltó que con esta modificación el proceso será "mucho más eficiente y eficaz".

Cotrina señaló que ahora tendrá que evaluarse si la defensa pública para actuar de manera correspondiente. Sin embargo, el director de este área del Ministerio de Justicia aseguró que sí se tendría la operatividad necesaria.

Respecto a la modificación de ley del tipo penal indicó que, durante el debate en el Congreso, no se aprobó el cambio que se había planteado anteriormente durante la sesión en la que él estuvo presente. En ese sentido, manifestó que se encuentra en contra de la reforma.

"El hecho de que se haya corregido la norma, no significa que mañana ya no haya sicariato, haya desaparecido la delincuencia en este país. Las normas no cambian la realidad. Ahora necesitamos que fortalezcan a nuestra Policía Nacional, Inteligencia, Ministerio Público y el Poder Judicial", manifestó.