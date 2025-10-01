Comisión de Constitución del Congreso aprobó proyecto de ley que restringe el transfuguismo parlamentario

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

En los últimos años, los congresistas han saltado de un partido político a otro dentro del mismo periodo legislativo ocasionando una fragmentación del Pleno. Esto se conoce popularmente como transfuguismo ya que existieron algunos parlamentarios que cambiaron de bancada en más de una oportunidad.

Sin embargo, esto podría cambiar a partir del próximo quinquenio luego que la Comisión de Constitución y Reglamento aprobara un proyecto de ley que justamente restringe esta polémica práctica.

Aprueban proyecto de ley que restringe el transfuguismo

Este último martes, dicho equipo de trabajo del Congreso de la República, presidido por Arturo Alegría, aprobó por mayoría este proyecto de ley que restringe el transfuguismo y que limita a los congresistas a crear nuevas bancadas o agrupaciones durante el presente periodo legislativo.

De acuerdo a la iniciativa, cualquier parlamentario que fuera expulsado de su partido o renuncie al mismo podrá ingresar al grupo mixto o cambiar de bancada por una sola vez durante todo el periodo.

Otra punto importante que indica este proyecto es que los congresistas que cambien de bancada no podrán postular a la Mesa Directiva del Congreso ni a la presidencia de las diferentes comisiones hasta el siguiente periodo actual. A su vez, cada grupo político deberá elaborar un reglamento oficial con la información clave y la cual deberá ser publicada en el portal oficial del Legislativo.

Comisión de Constitución aprueba proyecto de ley que restringe el transfuguismo.

Proponen pensión para hijos de transportistas asesinados

Ruth Luque, perteneciente al Bloque Democrático, presentó un proyecto de ley que otorgaría una pensión mensual a los hijos de los transportistas que han sido asesinados en esta ola de criminalidad donde impera la extorsión y el sicariato.

"En lo últimos meses del año 2025, aproximadamente 44 conductores de transporte urbano han sido asesinados en diferentes distritos de Lima y el Callao a consecuencia de la inseguridad. Familias que quedan en la desprotección, menores en orfandad, frente a una delincuencia sin respuesta efectiva de este gobierno", indicó en sus redes sociales.

De acuerdo a la iniciativa, estas familias recibirían un total de 200 soles destinados a los hijos menores de 18 años, o menores de 24 años si cursan estudios superiores o técnicos.

"Por ello, hoy presentamos PL para que Estado otorgue pensión de orfandad en beneficio de hijos e hijas de trabajadores del transporte público que fallecieron a consecuencia de la inseguridad", añadió.

En resumen, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que restringe el transfuguismo parlamentario.