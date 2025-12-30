Lema "¡El Perú a toda máquina!" generará gastos para el Estado, asegura experto

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El experto en marketing político, Miguel Antezana, fue crítico de lo dispuesto por la administración del presidente José Jerí de implementar la frase y el logo con la denominación: "¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!", en todas entidades del Poder Ejecutivo.

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", sostuvo que la nueva estrategia de publicidad institucional informativa impulsada por el Gobierno va a generarle gastos al Estado, figura que cuestiona por ser de transición; es decir, tan solo estará hasta julio del 2026, por lo que calificó como "innecesario".

Definitivamente sí habrá gastos que asumir en el Ejecutivo

El también docente, sostuvo que el entorno que rodea al mandatario es "marketero y populachero", al sostener erróneamente, que todo Gobierno está en la obligación de disponer un lema o un refrán durante el período de sus funciones.

En ese sentido, recordó que el gobierno de transición del expresidente Francisco Sagasti no lo implementó algo similar, debido a que no es obligatorio en la administración pública. Además, refutó lo dicho por el ministro de Salud, Luis Quiroz, quien aseveró que "no demanda gasto" la implementación de la frase, algo que para Antezana sí existirá por el presupuesto que se deberá asignarse a los recursos logísticos al interior del Estado.

"Sí, va a implicar un gasto, porque necesariamente va a haber impresiones, hay papeles, en el Gobierno se utiliza 'papelito manda', e independientemente que sea digital, igual se va a utilizar en campañas comunicaciones, campañas de publicidad estatal. Es innecesario por ser un producto único porque el Gobierno no va a competir con nadie", mencionó.

Gobierno buscar dar un mensaje de efectividad contra la delincuencia

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 366-2025-PCM, publicada este martes 30 de diciembre del 2025 en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, todas las entidades del Poder Ejecutivo están obligadas a usar el logo y la frase denominada: "¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!" en toda publicidad institucional informativa y aquella por la que se le comunique a la población los servicios que se le brinda.

Según el Informe N.º D000015-2025-PCM-SCS de la Secretaría de Comunicación Social de la PCM, la frase en cuestión se sustenta en el "hecho del movimiento constante, decidido y sin pausas frente a la delincuencia, como característica principal de la actual gestión de gobierno".

En ese sentido, la Secretaría de Comunicación Social, en el marco de sus funciones, determinará el desarrollo visual del logo y dictará los lineamientos necesarios para su aplicación durante los próximos siete meses.

Desde el Ejecutivo han adoptado usar el contexto de la palabra "máquina" para acercar más la administración que preside Jerí Oré a la ciudadanía y para dar un mensaje directo de que están luchando contra la delincuencia y todos los flagelos que trae consigo.