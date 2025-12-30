Mario Vizcarra cuenta con tres tachas para excluir su candidatura presidencial por condena por peculado

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El candidato presidencial del partido Perú Primero, Mario Vizcarra, acumula con tres tachas, pues además de la presentada por Luis Miguel Caya se suman otras dos bajo el mismo concepto.

Tres tachas en su contra

A la tacha presentada por Luis Miguel Caya se suman otras dos de los ciudadanos Jeanpier Miguel Valverde y Edwin Huamani, con argumentos similares ligados a una sentencia del candidato.

"El aludido candidato ha señalado en su Declaración Jurada de Hoja de Vida, que tiene una sentencia por el delito doloso de peculado, un tipo penal catalogado como un delito de corrupción de funcionarios que acarrea un impedimento de postulación permanente a la presidencia de la República (...) eso, aunque el delito haya sido cometido hace muchos años atrás y el condenado se haya rehabilitado", señaló.

Similares argumentos brindó Caya, al indicar que, aunque ha cumplido con su sentencia y figura como rehabilitado, el ciudadano argumenta que aún con esta última condición, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 30717) impide la postulación a "quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad".

El Jurado Electoral Especial declaró inadmisible la tacha de Caya, debido a la falta de un documento de importancia, sin embargo, ya informó que subsanará la observación para que la tacha sea revisada.

Tacha anunciada

Según consultas realizadas por el diario El Comercio a diversos analistas y profesionales sobre el tema, los mismos ya anunciaban que la condena contra el hermano del exjefe de Estado, recluido en Barbadillo, podría jugarle en contra durante la jornada previa a las elecciones, derivando en un posible impedimento de su candidatura de aplicarse lo establecido en la Ley 30717.

Aún con casos muy contados en los que el Tribunal Constitucional decidió no aplicar la medida dispuesta, los expertos coinciden en que la decisión final recaerá en el propio JNE.

Julio Silva Meneses, abogado consultado por el diario, sostuvo que la sentencia contra el candidato presidencial de Perú Primero sería suficiente para que el máximo órgano electoral dicte su salida de la contienda. Ello, debido a que si el JNE se ciñe a la jurisprudencia del año en que la Ley 30717 fue promulgada (2018), se rechazaría la candidatura de Mario Vizcarra.

Es por ello que, Mario Vizcarra, candidato presidencial de Perú Primero, ya cuenta con 3 tachas en contra de su postulación por contar con una sentencia por corrupción.