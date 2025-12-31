Elecciones Generales 2026: 14 fórmulas presidenciales fueron inscritas para participar de los comicios

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 31/12/2025
El Jurado Electoral Especial inscribió 14 fórmulas presidenciales para participar de las Elecciones Generales 2026, tras superar el periodo de tachas. Además, 8 planchas figuran como admitidas.
Estado de fórmulas presidenciales
Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, 11 planchas presidenciales se encuentran en periodo de tachas y 2 cuentan con tachas admitidas.
Cabe señalar que, una lista adquiere el estado de inscrita cuando no se presentan tachas durante el plazo establecido o cuando las tachas formuladas son declaradas infundadas, ya sea en primera instancia o en apelación.
Inscritas
- Fuerza Popular
- Alianza para el Progreso
- Partido del Buen Gobierno
- Un camino diferente
- Partido Patriótico del Perú
- Ahora Nación
- Podemos Perú
- Juntos por el Perú
- Perú Moderno
- Partido Frente de la Esperanza
- Partido Demócrata Unido Perú
- Progresemos
- Partido Morado
- Fe en el Perú
Periodo de tachas
- Avanza País
- Partido Demócrata Verde
- Unidad Nacional
- Partido SíCreo
- Libertad Popular
- Salvemos al Perú
- Partido Aprista Peruano
- Fuerza y Libertad
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político PRIN
Admitidas
- Alianza electoral Venceremos
- Partido País para todos
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Cívico Obras
- Partido Político Cooperación Popular
- Partido Democrático Federal
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú
Tacha en trámite
- Renovación Popular
- Partido Político Perú Primero
Según el cronograma electoral, el 13 de marzo del 2026 es la fecha máxima para que el JEE resuelva tachas mediante una apelación y excluir fórmulas. Superada la etapa, las listas son formalmente inscritas y habilitadas para continuar en el proceso electoral.
¿Cuáles son las fórmulas?
Ahora Nación
- Presidencia: Alfonso López Chau
- Primera Vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
- Segunda Vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía
Un Camino Diferente
- Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
- Primera Vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
- Segunda Vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces
Podemos Perú
- Presidencia: José Luna Gálvez
- Primera Vicepresidencia: Jacqueline Cecilia García
- Segunda Vicepresidencia: Raúl Martín Noblecilla Olaechea
Fuerza Popular
- Presidencia: Keiko Fujimori
- Primera Vicepresidencia: Luis Galarreta
- Segunda Vicepresidencia: Miguel Ángela Torres Morales
Alianza para el Progreso
- Presidencia: César Acuña
- Primera Vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
- Segunda Vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes
Partido del Bueno Gobierno
- Presidencia: Jorge Nieto Montesinos
- Primera Vicepresidencia: Susana Matute Charun
- Segunda Vicepresidencia: Carlos Caballero León
Partido Patriótico del Perú
- Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez
- Primera Vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello
- Segunda Vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
Juntos por el Perú
- Presidencia: Roberto Sánchez Palomino
- Primera Vicepresidencia: Analí Marquéz
- Segunda Vicepresidencia: Brigida Curo
Perú Moderno
- Presidencia: Carlos Jaico Carranza
- Primera Vicepresidencia: Miguel Almenara Huayta
- Segunda Vicepresidencia: Liz Quispe Santos
Frente de la Esperanza
- Presidencia: Luis Olivera Vega
- Primera Vicepresidencia: Elizabeth María del Rosario León Chinchau
- Segunda Vicepresidencia: Carlos Cuaresma Sánchez
Demócrata Unido Perú
- Presidencia: Hugo León Manco
- Primera Vicepresidencia: Edmundo Calderón Cruz
- Segunda Vicepresidencia: Ana Ruíz Quispes
Progresemos
- Presidencia: Paul Jaimes Blanco
- Primera Vicepresidencia: Mónica Guillen Tuanama
- Segunda Vicepresidencia: Jorge Caloggero Encina
Partido Morado
- Presidencia: Mesias Guevara Amasifuen
- Primera Vicepresidencia: Heber Cueva Escobedo
- Segunda Vicepresidencia: Marisol Liñan Solis
Fe en el Perú
- Presidencia: Álvaro Paz de la Barra Freigeiro
- Primera Vicepresidencia: Yessika Aliaga Narváez
- Segunda Vicepresidencia: Shellah Palacios Rodríguez
Es así como el Jurado Electoral Especial declaró inscritas 14 fórmulas presidenciales, mientras que otras aún están pendientes por estar en el periodo de tachas, contar con tachas o apenas en el proceso de admisión.