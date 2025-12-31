Elecciones Generales 2026: 14 fórmulas presidenciales fueron inscritas para participar de los comicios

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Jurado Electoral Especial inscribió 14 fórmulas presidenciales para participar de las Elecciones Generales 2026, tras superar el periodo de tachas. Además, 8 planchas figuran como admitidas.

Estado de fórmulas presidenciales

Hasta la fecha, según la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, 11 planchas presidenciales se encuentran en periodo de tachas y 2 cuentan con tachas admitidas.

Cabe señalar que, una lista adquiere el estado de inscrita cuando no se presentan tachas durante el plazo establecido o cuando las tachas formuladas son declaradas infundadas, ya sea en primera instancia o en apelación.

Inscritas

Fuerza Popular Alianza para el Progreso Partido del Buen Gobierno Un camino diferente Partido Patriótico del Perú Ahora Nación Podemos Perú Juntos por el Perú Perú Moderno Partido Frente de la Esperanza Partido Demócrata Unido Perú Progresemos Partido Morado Fe en el Perú

Periodo de tachas

Avanza País Partido Demócrata Verde Unidad Nacional Partido SíCreo Libertad Popular Salvemos al Perú Partido Aprista Peruano Fuerza y Libertad Partido Democrático Somos Perú Partido Político Nacional Perú Libre Partido Político PRIN

Admitidas

Alianza electoral Venceremos Partido País para todos Partido Político Perú Acción Partido Político Integridad Democrática Partido Cívico Obras Partido Político Cooperación Popular Partido Democrático Federal Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú

Tacha en trámite

Renovación Popular Partido Político Perú Primero

Según el cronograma electoral, el 13 de marzo del 2026 es la fecha máxima para que el JEE resuelva tachas mediante una apelación y excluir fórmulas. Superada la etapa, las listas son formalmente inscritas y habilitadas para continuar en el proceso electoral.

¿Cuáles son las fórmulas?

Ahora Nación

Presidencia: Alfonso López Chau

Primera Vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal

Segunda Vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendía

Un Camino Diferente

Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán

Primera Vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán

Segunda Vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces

Podemos Perú

Presidencia: José Luna Gálvez

Primera Vicepresidencia: Jacqueline Cecilia García

Segunda Vicepresidencia: Raúl Martín Noblecilla Olaechea

Fuerza Popular

Presidencia: Keiko Fujimori

Primera Vicepresidencia: Luis Galarreta

Segunda Vicepresidencia: Miguel Ángela Torres Morales

Alianza para el Progreso

Presidencia: César Acuña

Primera Vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas

Segunda Vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes

Partido del Bueno Gobierno

Presidencia: Jorge Nieto Montesinos

Primera Vicepresidencia: Susana Matute Charun

Segunda Vicepresidencia: Carlos Caballero León

Partido Patriótico del Perú

Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez

Primera Vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello

Segunda Vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

Juntos por el Perú

Presidencia: Roberto Sánchez Palomino

Primera Vicepresidencia: Analí Marquéz

Segunda Vicepresidencia: Brigida Curo

Perú Moderno

Presidencia: Carlos Jaico Carranza

Primera Vicepresidencia: Miguel Almenara Huayta

Segunda Vicepresidencia: Liz Quispe Santos

Frente de la Esperanza

Presidencia: Luis Olivera Vega

Primera Vicepresidencia: Elizabeth María del Rosario León Chinchau

Segunda Vicepresidencia: Carlos Cuaresma Sánchez

Demócrata Unido Perú

Presidencia: Hugo León Manco

Primera Vicepresidencia: Edmundo Calderón Cruz

Segunda Vicepresidencia: Ana Ruíz Quispes

Progresemos

Presidencia: Paul Jaimes Blanco

Primera Vicepresidencia: Mónica Guillen Tuanama

Segunda Vicepresidencia: Jorge Caloggero Encina

Partido Morado

Presidencia: Mesias Guevara Amasifuen

Primera Vicepresidencia: Heber Cueva Escobedo

Segunda Vicepresidencia: Marisol Liñan Solis

Fe en el Perú

Presidencia: Álvaro Paz de la Barra Freigeiro

Primera Vicepresidencia: Yessika Aliaga Narváez

Segunda Vicepresidencia: Shellah Palacios Rodríguez

Es así como el Jurado Electoral Especial declaró inscritas 14 fórmulas presidenciales, mientras que otras aún están pendientes por estar en el periodo de tachas, contar con tachas o apenas en el proceso de admisión.