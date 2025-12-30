Hugo de Zela presentará ante la OEA una propuesta sobre el asilo político de Betssy Chávez

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, se refirió al asilo de Betssy Chávez en la embajada de México y los próximos pasos a seguir en este caso.

México tuvo actos hostiles

En entrevista para Andina, el canciller consideró que lo sucedido con Betssy Chávez y México, así como todas las consecuencias, lo que significó un tema delicado para su sector.

"El asilo fue la culminación de una serie de actos hostiles del Gobierno de México. Y eso motivó que hubiera una ruptura de relaciones diplomática", señaló, aunque aún se mantienen relaciones consulares, comerciales y económicas con dicho país.

En ese sentido, recordó que la solicitud de salvoconducto también generó que como Estado peruano se realize una presentación ante la Organización de los Estados Americanos, al considerar que "hay una aplicación incorrecta de la Convención de Caracas".

"Hice una presentación de carácter general en la OEA. Lo que falta ahora es presentar una propuesta específica. Esa la presentaremos probablemente en enero. Veremos qué acogida tiene", reveló al respecto.

Seguridad y fronteras

Por otro lado, informó que para el 2026 se continuarán las coordinaciones con los países fronterizos con el fin de hallar soluciones a problemas en común que se presentan en las fronteras, además, buscarán proteger y resguardar aún mas los límites de los países.

En la misma línea, relacionada a la coordinación entre países, recordó que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará al Perú en quincena de enero, y dio a conocer que probablemente sea una visita de un día, en el que se reunirá con el presidente José Jerí.

Asimismo, indicó que buscarán continuar con la lucha contra la criminalidad y recordó que se recibió a una misión presidida por el director de operaciones del FBI de Estados Unidos así como una visita del Banco Interamericano de Desarrollo. Con estas visitas se buscó un diagnóstico certero de la situación de seguridad, afirmó.

"Lo que pretendemos lograr con ese apoyo es un diagnóstico más certero de cuál es la situación de seguridad interna en nuestro país y, en segundo lugar, obtener algunas ideas de qué se puede hacer para resolver los problemas en ese ámbito. Con esos insumos podremos elaborar un plan peruano de inteligencia. El Presidente ha revelado que ese plan debe estar probablemente finalizado hacia fines de enero", reveló.

Es en medio de esta entrevista que el canciller Hugo de Zela reveló que en enero se presentará una propuesta ligada al caso de la asilada en la embajada de México, Betssy Chávez, ante la OEA.