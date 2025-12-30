Ministro de Salud justifica lema "¡El Perú a toda máquina!": "Es un mensaje de armonía"

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

Tras la oficialización del nuevo lema del Ejecutivo, titulado "¡El Perú a Toda Máquina!", el ministro de Salud, Luis Quiroz, justificó el eslógan a usarse en toda la publicidad institucional y afirmó que simboliza unidad y progreso.

Quiroz niega gasto adicional y revela en qué se inspiraron

Duirante el lanzamiento del "Hospital Digital" del Minsa, Quiroz se pronunció sobre la polémica frase que dispuso la Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este martes 30 de diciembre, justificando su contenido.

"Significa que todos los peruanos debemos poner el hombro y esforzarnos para sacar adelante a nuestro país. La frase 'a toda máquina' quiere transmitir un mensaje de armonía, que nos convoca a la unión", sostuvo.

El titular del Minsa mencionó que el lema se inspiró en la transición de los trenes a vapor a los trenes eléctricos, en referencia a su relación con ponerlos en marcha con gran intensidad, rapidez o esfuerzo.

Quiroz negó que esta modificación, que adopta una de las palabras más vinculantes con el presidente José Jerí al relacionarse con la emblemática canción que baila su imitador, suponga un gasto adicional para el Estado.

Luis Quiroz defiende contenido del nuevo lema del Ejecutivo.

"Yo estoy utilizando 'El Perú a Toda Máquina' y no se representa ningún gasto en lo absoluto. Todos los formatos y todo el sistema de ejecución documentaria que en el Estado utilizamos es digital, por lo tanto, es cero soles de gasto", explicó.

Responde a críticas y espera que población se acostumbre

Respecto a las críticas originadas tras la publicación oficial de la frase en el Diario El Peruano esta mañana, Quiroz hizo un llamado a la unidad "este fin de año", y respetó que algunos sectores lo consideraran una "vanalidad" debido a la situación actual del país.

"Sucede en el fútbol, en la política, en medicina, etc. Por lo tanto, con este eslogan, yo creo que es el llamado a que todos nos juntemos unidos para sacar adelante nuestro país. No creo que nadie considere que la unión no es importante para tener la fuerza", reiteró.

Asimismo, descartó que esta medida se haya ejecutado a raíz de la disminución de la aprobación general del presidente interino José Jerí, según una última encuesta de Datum. Aseguró que la creación del lema responde a "querer sacara adelante al país".

"Si alguna responsabilidad se tiene sobre la formulación de este eslogan, es de todos nosotros, porque nosotros hemos propuesto, validado y nos ha parecido bastante bien. Ojalá que, poco a poco, con los días, se vaya digiriendo", finalizó.

El ministro de Salud Luis Quiroz justificó el nuevo lema "¡El Perú a toda máquina!" del Gobierno y afirmó que simboliza unidad y progreso. Espera que población se acostumbre.