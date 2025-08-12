Tensiones entre Perú y Colombia: Presentarán denuncia contra Daniel Quintero, sujeto que izó bandera en Santa Rosa

12/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el exalcalde del distrito de Santa Rosa, Iván Yovera, aseguró que los pobladores de Leticia presentarán una denuncia contra el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, quien colocó una bandera colombiana en territorio peruano.

Denunciarán a Quintero

En diálogo con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, el exburgomaestre señaló que lo hecho por Quintero se podría calificar, a su juicio, como un acto bélico, pero llamó a que los peruanos no caigamos en esas provocaciones.

En esa línea, tildó al colombiano de "sinverguenza y loco", indicando que pobladores de Leticia están indignados por la conducta del sujeto, por lo que están realizando el trámite para declararlo persona non grata.

"Este señor está fuera de sí. No sabe como llamar la atención. En Leticia lo van a declarar persona nongrata y están presentando una denuncia formal. Este señor vino a hacer un acto prácticamente bélico", declaró.

Perfil de Daniel Quintero

Este martes 12 de agosto, se confirmó quién fue la persona que colocó una bandera de Colombia en la Isla Santa Rosa, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países tras el desconocimiento de Gustavo Petro sobre la soberanía peruana en el punto fronterizo ubicado en la región Loreto.

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín entre 2020 y 2023, es también uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, movimiento político fundado en 2021 por el actual mandatario colombiano y a quien busca suceder en el cargo en las elecciones de 2026.

Tras sus fracasos en 2007 y 2012 en su intento de ocupar un cargo público en Medellín, en 2016 fue nombrado viceministro de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; sin embargo, el gran salto lo daría en octubre de 2019, cuando fue electo alcalde de Medellín con 304 034 votos, el mayor apoyo en la historia de la ciudad.

No dudaré en ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas. pic.twitter.com/t4m22jJOcF — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 7, 2025

El también ingeniero electrónico viene siendo procesado desde 2023 por la Procuraduría General de la Nación de Colombia (PGNCOL) por el presunto delito de participación indebida en política, debido a que en mayo de 2022 habría grabado y difundido en medios de comunicación y redes sociales, opiniones en favor de la campaña presidencial de Petro, la cual terminaría ganando en junio del mismo año. Por esta inconducta, el Ministerio Público busca inhabilitarlo de la función pública por 15 años.

Además, por el mismo caso, fue sancionado en julio de 2024 por la propia PGNCOL para que no ejerza la administración estatal por seis meses y también le impuso una multa de $ 104 millones. Otro revés en su contra, fue que dos meses antes, su partido político Independientes, fue cancelado por la Sección Quinta del Consejo de Estado por no pasar la valla electoral (3 %) en las elecciones al Congreso de su país, en 2022.

De esta manera, el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, indicó que Daniel Quintero, responsable de colocar una bandera colombiana en territorio peruano, será denunciado por pobladores de Leticia.