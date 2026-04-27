Compra de aviones F-16 marca una "nueva era de cooperación" entre Perú y Estados Unidos, afirma Embajada

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la firma de la compra de 12 aviones F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y posterior exhibición de dos ejemplares en Lima, Estados Unidos, mediante la Embajada, afirmó que esta adquisición marca el inicio de "una nueva era de cooperación" entre ambos países.

Estados Unidos continúa refiriéndose a compra de cazas F-16

El pasado 22 de abril, el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, ratificó la firma de contrato del primer escuadrón de estas aeronaves de combate para el Perú, suscribiendo lo anunciado por el premier Luis Arroyo Sánchez, quien argumentó que esta representaba una "misión prioritaria".

En ese sentido, la Embajada estadounidense confirmó que la fecha de la firma fue el lunes 20 de abril, aparentemente, sin el consentimiento del presidente José Balcázar, quien había pretendido delegar la decisión al gobierno entrante. Sin embargo, el consulado sostuvo que no cabía posibilidad de ello debido a la naturaleza técnica del pedido y los costos.

Pese a los días transcurridos, el gobierno de Donald Trump continúa refiriéndose al tema. Mediante una publicación de X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WHA) celebró la adquisición y destacó sus beneficios para nuestro país este lunes 27 de abril.

"El sistema de aeronaves, proporcionado por Lockheed Martin, representa un beneficio en seguridad y economía tanto para Estados Unidos como para el Perú. Este esfuerzo conjunto es una muestra de apoyo a nuestros socios para un hemisferio compartido y seguro", manifestaron.

Ese mensaje fue posteriormente traducido y reposteado por la Embajada de Estados Unidos en Perú, ratificando lo expresado.

La adquisición por parte del Perú de cazas F-16 Block 70 inaugura una nueva era de cooperación. El sistema de aeronaves, proporcionado por @LockheedMartin, representa un beneficio en seguridad y economía tanto para Estados Unidos como para el Perú. Este esfuerzo conjunto es una... https://t.co/sxS5uqGt6I — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 27, 2026

Jerí se luce junto a aviones F-16 y presume haber iniciado compra

Tras la llegada de dos aviones F-16 a Lima para su exhibición en el Festival Aéreo BALP 2026, el expresidente de la República, José Jerí, publicó fotografías acompañado de las aeronaves de combate y se mostró orgulloso de haber iniciado la controversial compra.

Este fin de semana, durante dicho evento organizado por la FAP, ambos cazas ofrecieron un espectáculo de acrobacias de élite al mando del equipo estadounidense Viper Demo Team.

Pero, quien no desaprovechó la oportunidad para verlos de cerca, en un momento privado, fue Jerí, quien inició los pasos clave de la adquisición como secreto militar durante su corto mandato de transición.