Congreso aprobó dictamen que otorgará gratificación y CTS para trabajadores CAS

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una jornada marcada por el consenso político, el Pleno del Congreso de la República aprobó este jueves 12 de marzo, en segunda votación, el dictamen que reconoce el derecho a la gratificación y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Con una mayoría de 95 votos a favor, el Legislativo dio luz verde a una medida que busca cerrar la brecha de derechos en el sector público peruano. Esta iniciativa, que ahora pasará a manos del Poder Ejecutivo para su eventual promulgación, modifica los artículos 3, 5 y 6 del Decreto Legislativo 1057.

Este cambio normativo permitirá que los empleados estatales de este régimen dejen de recibir el tradicional aguinaldo reducido de S/300 para pasar a percibir dos gratificaciones anuales completas (en julio y diciembre), equivalentes a un sueldo cada una.

#LoÚltimo Congreso aprobó ley que otorga beneficios de CTS y gratificación a trabajadores CAS



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/scsMtjNU6X — Canal N (@canalN_) March 12, 2026

Un paso contra la precariedad estatal

El presidente de la Comisión de Trabajo, Alex Paredes, destacó durante el debate que la propuesta es un acto de justicia frente a la naturaleza "temporal" que el CAS mantuvo por 18 años, pese a ser hoy un régimen permanente.

La norma establece que la CTS será calculada sobre el 100% de la remuneración mensual por cada año de servicios prestados a la entidad.

Un punto fundamental del texto aprobado aclara que este beneficio tendrá un carácter cancelatorio. Esto significa que el pago acumulado de la CTS se hará efectivo únicamente cuando el trabajo termine su vínculo laboral con la institución del Estado.

¡Más derechos para los CAS! 💪🇵🇪 Con #FirmezaYSeguridad, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, la iniciativa legislativa que propone otorgar CTS y gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad a los trabajadores del régimen CAS. pic.twitter.com/NVTHPa3tXK — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 12, 2026

El futuro del dictamen en el Ejecutivo

Pese al optimismo en el Parlamento, la implementación de estos beneficios laborales depende ahora de la decisión del Gobierno. El Ejecutivo cuenta con un plazo de 15 días útiles para observar o ratificar la autógrafa. De ser promulgada esta ley, beneficiaría a aproximadamente 600,000 trabajadores a nivel nacional.

Si el Ejecutivo decidiera observar la propuesta por motivos presupuestarios, el Congreso todavía mantiene la facultad de aprobarla mediante la insistencia, asegurando así que los derechos de gratificación y CTS se conviertan en una realidad tangible para el servidor público CAS a partir del presente año fiscal.

¿Qué es el régimen CAS?

El régimen CAS es una modalidad de contratación laboral del Estado peruano creada en 2008 mediante el Decreto Legislativo 1057.

Permite a entidades públicas contratar personal bajo reglas propias. Aunque nació como un sistema temporal con menos beneficios, con los años ha incorporado mejoras laborales y sigue generando debate sobre su continuidad o equiparación con otros regímenes.