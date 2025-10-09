Congreso: Bancadas presentan cuatro mociones de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Cuatro mociones de vacancia se han presentado en el Congreso de la República en contra de la presidenta Dina Boluarte por permanente incapacidad moral durante el ejercicio de su mandato.

Cuatro mociones de vacancia presentadas

Las mociones 19769, 19770, 19771, 19772 han sido presentadas por diversas bancadas del Poder Legislativo en contra de Boluarte. Los cuatro de ellos tienen la característica de ser multipartidarios y cada una de ellas cuenta con al menos el 20% del total de firmas de congresistas.

El primero de ellos, la moción 19769 firmada a las 4:27 p.m. fue presentado por la congresista Susel Paredes, entre otros. En el escrito denuncia otros "hechos de mayor gravedad" como el caso de la obtención de relojes marca Rolex, el caso 'El Cofre', abandono de su cargo por intervenciones estéticas, entre otros.

"proponemos la VACANCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ocupada a la fecha por la señora DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA, por haber incurrido en la causal de PERMANENTE INCAPACIDAD MORAL" (las mayúsculas son propias del documento)

Por su lado la moción 19770 sustentó el pedido por el aumento de la seguridad ciudadana indicando las estadísticas oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), las consecuencias económicas por la inseguridad ciudadana y la falta de liderazgo de Boluarte como principales puntos del pedido.

Como tercer pedido el 19771, también considero las cifras alarmantes de inseguridad ciudadana. En ese sentido, indican que la jefa de Estado "no ha tomado decisiones claras, objetivas ni ha gestionado políticas públicas eficaces".

"desde que la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República, la situación de extorsión, sicariato y criminalidad en el país ha alcanzado niveles alarmantes, generando un clima de inseguridad generalizada que vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos".

Finalmente a las 5:46 p.m. se presentó el último pedido 19772 que busca destituir a la actual mandataria del cargo. En la sustentación del pedido también indican que la jefa de Estado muestra incapacidad en el control del crimen y otras conductas sistemáticas inmorales vinculadas atentados contra la vida y la seguridad de la población, corrupción de funcionarios y desbalance patrimonial.

¿Qué pasa luego de presentar las mociones?

Tras la presentación de la moción del día ante la Mesa Directiva del Congreso esta se pone a consideración en el Pleno del Congreso. Sin embargo, para que sea admitida, se necesita el voto de por los menos el 40% de los congresistas hábiles.

Tras la presentación en el Congreso, la moción se debe dar cuenta a la presidenta de la República. Posteriormente, el Congreso debe convocar a una sesión para la votación de la vacancia. Si en la sesión de votación se llega a los 104, Boluarte deberá presentarse al Congreso de la República.