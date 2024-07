Congreso: Comisión Permanente aprobó la designación de César Aguilar como nuevo contralor general

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 28 votos a favor la designación del abogado César Enrique Aguilar Surichaqui como nuevo contralor general de la República.

Como se recuerda, el pasado viernes 12 de julio, el Congreso de la República recibió la candidatura de parte del Gobierno de Dina Boluarte. Esta fue anunciada mediante una resolución suprema publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

El nuevo titular de la Contraloría General de la República es letrado por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con un magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con estudios de Maestría en Derecho Civil y Comercial y en Derecho Constitucional por su alma mater.

El pasado 22 de julio, la subcomisión del Congreso, encargada de la evaluación de la propuesta de César Aguilar Surichaqui como nuevo contralor, fue aprobada con 7 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Es importante subrayar el paso de Aguilar Surichaqui como magistrado en la Corte de Justicia de Lima norte, con 8 años de experiencia en la Contraloría y otros cargos más. Días antes de la votación, durante su presentación, el hombre de leyes señaló estar a favor de la reducción del presupuesto para la Contraloría, planteado por la presidenta Dina Boluarte.

"En mi opinión personal, yo no encuentro mucho sentido en demandar, exigir el 2% del control concurrente porque si la finalidad es cubrir necesidades en esas acciones de control, me parece que el 0.5% sería adecuado y, si no es adecuado, habrá que ver en incrementarlo", sostuvo el candidato ante la subcomisión.