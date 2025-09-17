Congreso: Consiguen firmas necesarias para moción de censura contra Juan José Santiváñez

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Congresistas de la república reúnen las firmas necesarias para la moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por presunto tráfico de influencias a favor de su excliente Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo' para trasladarlo de pabellón en el penal 'El Milagro'. La solicitud se habría dado con el premier, Eduardo Arana.

Susel Paredes: "Hemos conseguido firmas contra ministro de justicia"

A través de su cuenta oficial de X, la congresista Susel Paredes anunció que contaba con las firmas necesarias para presentar la moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez.

La solicitud cuenta con las firmas de los congresistas Patricia Chirinos, Diego Bazán, Jorge Zevallos, María Aguero, Juan Burgos. Ed Malaga, Margo Palacios, Milagros Rivas, Carlos Zeballos, Jaime Quito, Silvana Robles, Elias Varas, Héctor Acuña, Miguel Ciccia, Pasión Dávila, entre otros.

El consenso de los congresistas se da tras la presunta solicitud de cambio de pabellón para el excliente de Santiváñez que implicaría un presunto tráfico de influencias junto al premier Eduardo Arana. Sin embargo, ahora ambos ministros dicen "no reconocer" estos registros.

"Hemos conseguido ya las firmas de la moción de censura contra el ministro de justicia, porque un protector de delincuentes no puede ser ministro de ninguna cartera! ¡Santivañez, otra vez, te vamos a censurar!", compartió en redes.

— Susel Paredes (@suselparedes) September 17, 2025

Juan José Santiváñez podría ser censurado por el Congreso de la República

La solicitud que será presentada al Congreso de la República se da por las constantes revelaciones periodísticas atribuidas a Juan José Santiváñez. La última de estas revelaciones vinculan al actual ministro de Justicia, Santiváñez, junto al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para favorecer un cambio de pabellón al criminal Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo' quien actualmente cumple condena en el penal 'El Milagro' en Trujillo.

Esta no es la primera moción de censura contra Santiváñez. A fines de marzo, el Pleno del Congreso censuró a Santiváñez cuando este ocupaba el cargo de ministro del Interior. Su censura se dio por su incapacidad en el cargo para frenar la violenta inseguridad en el país.

Sin embargo, tres semanas después, la presidenta de la República Dina Boluarte creo un cargo en su gobierno para que sea asumido por uno de sus principales aliados. De esta manera, Santiváñez ocupó el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, que asumió desde abril hasta fines de agosto.

La cronología de los audios se dan cuando, siendo titular del Interior, recibió en su despacho a la esposa de Miguel Salirrosas para atender las solicitudes personales de la familia. Santiváñez habría cobrado 20 mil dólares para beneficiar un cambio de pabellón para su cliente.