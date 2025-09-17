Santiváñez y Arana implicados en audios: "Son indicios de una conducta criminal", afirma abogado

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Los audios que involucran al premier Eduardo Arana y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, revelan una "conducta criminal". Así lo manifestó el abogado penalista, Paolo Aldea, con respecto a la presunta negociación para ofrecer beneficios carcelarios a un policía sentenciado.

Han cometido un delito

El letrado, consideró que ambos funcionarios del estado han cometido un delito, de acuerdo a los audios difundidos. Utilizando sus cargos, buscaron cambiar de pabellón a un efectivo que pertenecía al brazo armado de 'Los Pulpos', internado en el penal 'El Milagro' de Trujillo, y que era un cliente del titular del MINJUSDH.

"Es cierto que hay grupos que a veces intentan destruir, desestabilizar una democracia, y atacar a los poderes y autoridades vigentes. Pero es un contexto completamente distinto. Lo que han revelado los audios, son indicios de una conducta criminal, un delito. Utilizar la función pública y someterla a los intereses del crimen organizado", sostuvo.

Tanto el premier Arana, como el ministro Santiváñez, han actuado en contra de la ley, por los actos demostrados en las evidencias auditivas. Aldea argumentó que el abogado y extitular del Interior, suele hacer acusaciones contra quien lo acusa o intenta denunciar.

"El señor Santiváñez es un artista para mezclar argumentos. En estos audios se demostró que hay indicios objetivos de conducta presuntamente criminales. ¿Qué hacemos para defendernos? Me investiga la Fiscalía, ahí hay una organización criminal, el PJ convoca audiencia, ahí hay otra organización criminal", manifestó en referencia al ministro de Justicia.

Santiváñez se someterá a peritaje

El actual ministro de la cartera de Justicia, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre los audios difundidos donde entabla una conversión con el Eduardo Arana para buscar favorecer a Miguel Salirrosas, alias 'El Diablo'. Al igual que el premier, desconoció que sea su voz.

"No admito el contenido de esos audios. Me someto a los peritajes que sean necesarios a pesar que están con toda la vulneración de derechos. Una vez más reitero, yo no he desconocido ninguna reunión, las he sostenido no solamente con esa señora sino también con los cónyuges de otros investigados por delitos de homicidio", apuntó.

En síntesis, el abogado penalista, Paolo Aldea, califica como una "conducta criminal" el comportamiento que tuvieron el ministro Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana en los recientes audios difundidos. Para el letrado, esto contempla un delito valiéndose de su cargo como funcionarios públicos.