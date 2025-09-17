Dina Boluarte irá a EE.UU.: Congreso autoriza viaje de la presidenta por Asamblea General de la ONU

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Por mayoría, el Pleno del Congreso de la República votó a favor de que la presidenta Dina Boluarte pueda viajar a los Estados Unidos. La mandataria tiene previsto estar en Nueva York entre el 21 y 25 de setiembre para participar de la asamblea general de las Naciones Unidas. (ONU).

Mayoría del Pleno lo aprobó

Con 53 votos a favor, 35 en contra y tres abstenciones, el parlamento dio el visto bueno para que la jefa de Estado realice su sexto viaje fuera del país en lo que va del 2025. Boluarte Zegarra llegará hasta la 'ciudad que nunca duerme' para actividades bilaterales y eventos sobre paz y derechos humanos.

"A favor 53 señores congresistas, más Lizarzaburu, López Morales, Martínez, Barbarán, Cavero, López Ureña, Gutiérrez Ticona. En contra 35 más Sánchez Palomino, Montalvo, Taipe, Trigoso, Limachi y Cerrón. Abstenciones, tres. Se ha aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta a salir del territorio nacional del 21 al 25 de setiembre", manifestó José Jerí, presidente del Parlamento.

#PlenoDelCongreso autoriza viaje de la presidenta Dina Boluarte para que acuda a la Asamblea General de la ONU.



En un oficio que la mandataria le hizo llegar a Jerí Oré, le indica que pese a no estar presente en el Perú, se mantendrá a cargo de su despacho, por lo que el presidente del Congreso no tendrá que tomar sus funciones en su ausencia. Para ello, empleará las tecnologías digitales (correo electrónico, aplicaciones de mensajería, etc.).

Las actividades de Dina Boluarte en EE.UU.

A partir del 22 de setiembre en Nueva York, se desarrollará la Conferencia de Alto Nivel sobre el 30° Aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. El tema central será la renovación del compromiso con la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, centrado en la igualdad de género y empoderamiento femenino.

En esta reunión se destacarán los logros, las mejores prácticas, las deficiencias y los desafíos por delante. La presencia de la presidenta del Perú serviría para fortalecer y para posicionar al país en materia de recuperación económica y defensa de la democracia.

Cabe precisar que este será el sexto viaje que realizará la mandataria en lo que va del 2025. Suiza en enero, Vaticano y Ecuador en mayo, Francia en junio, Japón e Indonesia en agosto.

