Congreso: Eduardo Salhuana recibió cerca de 50 visitas de representantes de la minería ilegal

30/07/2024 / Exitosa Noticias / Política

El flamante presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, es indicado como la persona que más visitas de mineros ilegales ha recibido. El parlamentario de Alianza Para el Progreso habría registrado al menos 65 visitas de personajes señalados por la minería ilegal entre enero del 2023 hasta julio del 2024.

Otros de los parlamentarios señalados, el jefe de la comisión de Energía y Minas, Segundo Quiroz, con 49 visitas. Más abajo, en la misma lista, Jorge Montoya cuenta con 46 visitas de este ámbito y finalmente Guido Bellido cuenta con 43 visitas.

Señalan que esta situación es preocupante debido a la gran problemática que orbita al sector. Este es señalado por tener agrupaciones armadas que busca apoderarse de minas y que generan hasta fallecidos tras enfrentamientos suscitados durante enfrentamientos de estos.

Eduardo Salhuana niega nexos con minería ilegal

Luego de haber sido electo por el parlamento para el cargo de presidente del Congreso, Eduardo Salhuana remarcó no contar con ningún vínculo con ese sector. Es más, aseguró que no formará parte de ningún proyecto de ley que esté dirigido a este sector. Finalmente, aseguró que durante su tiempo bajo la presidencia no presentará iniciativas para el sector.

"Para evitar especulaciones, hago saber que el año que ejerza la presidencia no presentaré ninguna iniciativa referida a dicho sector económico" comentó el legislador.

Casos emblemáticos de Minería Ilegal

Tal es el caso de Ático-Caravelí, en donde existe un yacimiento minero llamado Intigold. La posesión de esta mina produjo enfrentamientos que resultaron en una suerte de guerra civil entre supuestos mineros artesanales interesados en extraer su mineral.

Cerca de este espacio, al menos 5 mil personas se acercaron a la zona para vivir, sin luz, agua, alcantarillado ni otro tipo de beneficio. Estas personas se asentaron entre los cerros de Calpa Renace y millar, llegó a la zona Atico Calpa.

Fiscalía pudo confirmar que este grupo, que bajo el escudo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) puede operar con tranquilidad, son más bien una suerte de organizaciones criminales armadas que invadieron el terreno.

Se sabe que cerca de 800 mil personas han migrado a faldas de cerros y han fundado ciudades improvisadas para vivir con mayor cercanía a los yacimientos mineros. En ellas, se transportan también explosivos, dinamita, existen extorsiones y hasta trata de personas.

De esta manera se pudo conocer que al menos cuatro legisladores cuentan con varias visitas de parte de representantes acusados de minería ilegal. Uno de ellos, y quien recibió el mayor número de visitas, es el recientemente elegido presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.