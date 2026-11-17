17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad en el litoral peruano hasta este fin de semana.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.º 49-26 de la DHN, este fenómeno estará presente entre el miércoles 18 y el domingo 22 de noviembre. En tal sentido, te mencionamos su pronóstico en la siguiente nota para que tomes las precauciones del caso, si es que piensas viajar a una de las regiones costeras que estarán bajo alerta.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN emitidas en su reporte de fecha 17 de noviembre, en el litoral norte (zona de Tumbes hasta Salaverry), el oleaje ligero se mantendrá hasta el miércoles 18 de noviembre, incrementando a moderado desde la tarde del jueves 19, intensificándose a fuerte intensidad (alerta naranja) en la noche del mismo día y disminuyendo a moderado en la tarde del sábado 21 de noviembre.

Para el litoral Centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), también continuará el oleaje ligero, elevándose a moderado desde la noche del jueves 19 de noviembre, con intermitencias de fuerte intensidad a partir de la madrugada del viernes 20, regresando a nivel moderado durante la tarde del sábado 21.

Con referente al litoral Sur (zona al sur de San Juan de Marcona hasta Tacna): persistirá el oleaje ligero del noroeste y oeste, incrementando a moderado desde la mañana del viernes 20, volviendo a ligero desde la mañana del sábado 21 de noviembre.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los señalado por la Marina de Guerra.

Aviso Especial de Oleaje N.º 49-26.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhortó a las autoridades regionales, locales, capitanías de puerto y empresas de la comunidad acuática a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para no sufrir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Finalmente, exhortaron a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.