Congreso redefine reglas para la vacancia presidencial desde el 2026: Así será el nuevo proceso

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Congreso de la República oficializó el nuevo reglamento que regirá a partir del 2026, tras publicarlo en el diario oficial El Peruano. El procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente será ahora aprobado por ambas cámaras, como parte del retorno al sistema bicameral.

La norma precisa que la Cámara de Diputados tendrá la iniciativa del proceso, mientras que el Senado actuará como instancia final, bajo criterios formales que buscan ordenar un mecanismo utilizado en los últimos años para remover a tres jefes de Estado: Martín Vizcarra en 2020, Pedro Castillo en 2022 y Dina Boluarte en 2025.

Congreso(

Inicio y admisión del pedido de vacancia

Según el artículo 193 de la Resolución Legislativa del Congreso N.º 005-2025-2026-CR, el proceso empieza con una moción firmada por al menos 39 diputados, donde se detallan los fundamentos y documentos que la sustentan.

La Mesa Directiva podrá solicitar información a entidades públicas o privadas, las cuales deberán entregar los datos de inmediato, bajo responsabilidad. El pedido tendrá prioridad en la agenda y será enviado al presidente de la República a más tardar el día hábil siguiente.

Tres días después, el titular de la Cámara de Diputados cita a una sesión para sustentar la moción. La admisión requiere el 40% de votos del total de parlamentarios hábiles, lo que sería un mínimo de 52 votos en un Congreso con todos sus integrantes presentes.

Debate, votación y pase al Senado

El Pleno fijará la fecha del debate entre el tercer y décimo día tras la admisión. El mandatario, o su abogado, podrá presentar descargos durante una hora, aunque el proceso continúa incluso si no asisten.

Para aprobar la vacancia se necesitan al menos 87 votos. Si se alcanza ese umbral, la presidencia de Diputados designará a tres legisladores para que sustenten la decisión ante el Senado, enviando el acuerdo el mismo día al presidente de la República y al titular del Senado.

De acuerdo con la Resolución N.º 006-2025-2026-CR, el Senado continuará el trámite, fijando día y hora del debate y citando a los diputados designados y al presidente. Durante la sesión, ambas partes podrán exponer por una hora antes de dar paso al debate entre senadores. Al finalizar, el pleno votará para ratificar o rechazar la vacancia.

El nuevo procedimiento establece un sistema más detallado y con participación de ambas cámaras, marcando un cambio en la forma en que el país gestionará la vacancia presidencial desde el retorno al bicameralismo. El proceso ahora incluye fases claramente definidas, plazos específicos y un doble filtro legislativo antes de destituir a un jefe de Estado.