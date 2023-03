Congreso: Subcomisión aprueba informe final de denuncia constitucional contra Betssy Chávez y exministros

06/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó este lunes el informe final que recomienda acusar constitucionalmente a los exministros de Pedro Castillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, ante su supuesta participación en el discurso de golpe de Estado de Pedro Castillo.

Cabe señalar que, dicho informe fue aprobado con 17 votos a favor, dos en contra y una abstención. Tras ello, será debatido y ratificado por la Comisión Permanente del Parlamento y por el Pleno del Congreso.

Es preciso indicar que, si los parlamentarios aprueban dicha medida en las dos instancias mencionadas, el expediente será enviado a la Fiscalía de la Nación, con el fin de que las autoridades de dicho organismo continúen con las indagaciones y puedan verificar la información obtenida por las autoridades del Congreso.

Mientras dura el proceso de revisión del informe, el grupo de trabajo aprobó la suspensión de los legisladores Betssy Chávez y Roberto Sánchez, exfuncionarios durante el Gobierno de Castillo Terrones.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la denuncia constitucional en contra de los exministros de Estado luego de que el exmandatario Castillo intentara un golpe de Estado y disolver el Parlamento.

Con 17 votos a favor, la Subcomisión aprobó el Informe Final de la DC 328, que recomienda acusar a los exministros Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. pic.twitter.com/UdL7nt4wuL — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) March 6, 2023



La iniciativa del informe final fue sustentado por el parlamentario Wilson Soto. El legislador indicó que presentó el informe final de la denuncia constitucional 328 contra los extitulares de las diversas carteras ministeriales ante la SAC.

"Cumpliendo los procesos y plazos establecidos, con responsabilidad y objetividad, hemos presentado a la (SAC) el Informe Final de la Denuncia Constitucional 328, contra los ex ministros de Pedro Castillo", indicó el congresista Soto a través de su cuenta oficial de Twitter, el pasado 1 de marzo, día que presentó el informe.

Tras la decisión de la SAC de aprobar la recomendación de acusar constitucionalmente a los exfuncionarios, el exministro Roberto Sánchez indicó que el exministro Huerta le pidió disculpas por involucrarlo en el intento de golpe de Estado.

"En los informes que ha hecho el congresista Soto no considera un conjunto de cargos que he puesto a consideración. Por ejemplo, el ministro Huerta me ha pedido disculpas públicas sobre haberme involucrado en un supuesto intercambio de palabras. Tampoco ha sido incorporado que mi ingreso [a Palacio de Gobierno] fue a las 11:15 a.m. a 11:20 a.m.; mi renuncia [fue] apenas conocidos los hechos", declaró a los medios.