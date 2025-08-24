Gabinete Arana: Ejecutivo oficializa nombramiento de tres nuevos ministros de Estado

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de las respectivas publicaciones de las resoluciones supremas en el Diario Oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo oficializó este domingo 24 de agosto la renuncia y nombramiento de tres ministros de Estado.

Como es de conocimiento, la tarde del sábado 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte prestó juramento a Juan José Santiváñez, Ana Peña Cardoza y Fanny Montellanos Carbajal, como nuevos titulares de las carteras de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social, respectivamente.

La presidenta de la república Dina Ercilia Boluarte Zegarra tomó juramento a los ministros de Estado en los sectores de Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables y Desarrollo e Inclusión Social. #PonlePunchePerú 💪🏼🇵🇪 pic.twitter.com/qmkMf6Pson — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) August 23, 2025

Designaciones quedan oficializadas

Mediante el boletín de normales legales, fue publicada la Resolución Suprema N.° 180-2025-PCM, la misma que designa al censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez al mando del sector Justicia. Dicho documento oficial está refrendado por la jefa de Estado y por el primer ministro, Eduardo Arana.

Asimismo, fue promulgada la Resolución Suprema N.º 181-2025-PCM que nombra a Ana Peña Cardoza como nueva titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cabe señalar que, también fue publicada la Resolución Suprema N.º 014-2025-MC, en la cual aceptan su renuncia como Jefa Institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.

Además, está la Resolución Suprema N.º 182-2025-PCM, dispositivo que oficializa el nombramiento de Fanny Montellanos Carbajal como nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social y quien hasta ayer presidió el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Renuncias

Del mismo modo, mediante la Resolución Suprema N.º 177-2025-PCM, el Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Juan Enrique Alcántara Medrano al mando del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dándosele las gracias por los servicios prestados a la Nación.

Por su parte, a través de la Resolución Suprema N.º 178-2025-PCM fue aceptada la dimisión de Fanny Montellanos Carbajal como titular de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para asumir la cartera de la Mujer.

De igual manera se registró un cambio en la cabeza del Ministerio de Desarrollo e Inclusión, puesto que, Leslie Carol Urteaga Peña dejó el cargo, el cual ocupó desde enero último.

De esta manera, fueron oficializadas por parte del Ejecutivo la renuncias y nombramientos de los nuevos integrantes del Gabinete Ministerial, cargos que han sido sumamente criticados por una buena parte de congresistas, principalmente por el nombramiento de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia a pesar de haber sido censurado cuando fue titular del Ministerio del Interior por su ineficiencia contra la inseguridad ciudadana.