Denuncian 15 casos de violencia sexual contra menores en comunidad Awajún en lo que va del año

07/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, la presidenta del Consejo Awajún Wampis, Rosmery Pioc, denunció que los casos de violencia sexual contra menores en la comunidad nativa ascienden a quince en lo que va del año. La dirigente expresó su preocupación y pidió acciones urgentes de las autoridades para frenar estos hechos.

Una alarmante situación que va en aumento

Pioc reveló la grave situación de las cuales son víctimas los más pequeños de la comunidad a la que representa. Recordemos que, mediante un informe periodístico se dio a conocer que casi 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos awajún y wampis continúan sin sentencia en la provincia de Condorcanqui.

En ese marco reveló que se pensó que a partir de su denuncia la situación iba a cambiar, sin embargo, sucedió todo lo contrario debido a que "lamentablemente tenemos que seguir hablando de esto".

"Las violaciones nunca pararon, al contrario se fue incrementando. Nosotros como organización hemos estado recibiendo y seguimos recibiendo a diario los casos de violencia sexual a menores de edad. Realmente indignante porque no solo violan niñas, sino también niños, adolescentes", manifestó.

Añadió que lo que causa más indignación es que estas víctimas son apenas de edades que oscilan entre los tres a nueve años. Al ser consultada sobre si cuenta con un registro de casos actuales que vienen siendo abusadas sexualmente respondió:

"En menos de un mes, en enero tuvimos 13 nuevos casos y luego en febrero se incrementó a más de 15 casos y en marzo recién, en todo el recorrido, incluso hoy en el camino se han visto varios casos. Ayer capturaron a un pedófilo que violó a una niña de nueve años", detalló.

La indiferencia del Gobierno

Adicionalmente, frente a este crítico momento que viven varios niños, niñas y adolescentes de la comunidad awajún, desde la óptica de la presidente del Consejo Awajún Wampis consideró que "es indignante por la indiferencia del Gobierno".

Pero, lo que también es recurrente, en palabras de Rosmery Pioc, es que hay varias niñas que son violentadas y que padecen de VIH Sida a quienes les han brindado apoyo con la donación de víveres. "Niñas de 3 años gritando, llorando de dolor, de verdad es indignante seguir hablando de esto", aseveró.

Hoy niños y niñas atraviesan una nefasta situación tras ser víctimas de abuso sexual en la comunidad awajún y ya son 15 los casos que van en el año de acuerdo a la presidenta del Consejo Awajún Wampis, Rosmery Pioc.