Dina Boluarte debería tener descuento salarial por no justificar ausencia al cargo tras operarse

La presidenta Dina Boluarte podría enfrentar un descuento salarial por los días no laborados en sus labores en la presidencia del Perú. El abogado laboralista, Oxal Ávalos, en diálogo con Exitosa, indica que ello se debería a que la mandataria no comunicó al Congreso sobre su ausencia tras someterse a cirugía médica.

En el año 2023, la presidenta del Perú se sometió a una procedimiento quirúrgico que terminó por ausentarla de sus labores en la presidencia por un lapso de 10 días. Y esta acción levantó la polémica al dejar de lado sus funciones como mandataria por un período de tiempo.

Oxal Ávalos, abogado laboralista, informa que ante la ausencia de la mandataria y según el artículo N° 114 de la Constitución, frente a una posible incapacidad temporal del presidente, esta debe ser declarada ante el Gobierno y el mismo lo reconozca como tal; para posteriormente ser reemplazado por el vicepresidente o el mandatario del Congreso.

El abogado informa que para demostrar que la presidenta estaba incapacitada, debería existir un diagnóstico médico para continuar con el procedimiento de su cese de funciones momentáneo. De no existir la documentación requerida, sí se tendría que haber notificado al Congreso.

El expremier Alberto Otárola aseguró mantener comunicación con la presidenta vía telefónica, para posteriormente actuar como portavoz de ella. Mas no existe documentación que compruebe dicho descanso médico.

El abogado Ávalos se muestra incrédulo ante la incoherencia que supone el que la presidenta se encontraba en descanso médico, pero que no exista documentación que justamente verifique esa versión. Por ello mismo, se debió informar la ausencia al Congreso.

Acción que tampoco se llevó a cabo. Oxal Ávalos indicó que tras el conocimiento del proceso estético de la presidenta Boluarte, el expediente de la operación debería hacerse público y puede que el mismo indique una orden de reposo.

"Debería si no está debidamente justificado, si está justificada la incapacidad no procede un descuento porque hay una situación que justifica el pago. Pero en el caso concreto no tenemos un descanso médico", sobre un posible descuento salarial a Dina Boluarte.