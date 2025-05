Dina Boluarte ha perdido mayoría en el Congreso, afirma José Luna: "Ya no da más"

En diálogo con Exitosa, el congresista de Podemos Perú, José Luna, sostuvo que la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya no cuenta con mayoría en el Congreso; ello en el marco de la renuncia de Gustavo Adrianzén previo al debate para la moción de censura en su contra.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el parlamentario señaló que ante la renuncia de Adrianzén, la cual se iba a debatir hoy, se convocará a Junta de Portavoces para evaluar otros temas políticos.

"Si va a seguir lo mismo y van a juguetear y la repartición va a ser una repartija como siempre, esto no da más ya, ya no da más y además, con la experiencia que tengo yo en el Congreso, ya no hay mayoría, ya no tiene mayoría la presidenta, ya no la tiene. La población ya se le va encima", dijo Luna a nuestro medio.