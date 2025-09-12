FPF anuncia a Cusco como sede para la selección peruana: Plaza fue inscrita para el equipo femenino

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De cara al Mundial 2027 de fútbol femenino, la Federación Peruana de Fútbol (FPF), anunció que Cusco será una de las sedes en el que la selección peruana jugará. El estadio Inca Garcilaso de la Vega de la 'ciudad imperial' será una de las plazas en el que la 'blanquirroja' de mujeres buscará su clasificación a este certamen.

Anuncio lo hizo Jean Ferrari

Durante la presentación de Antonio Spinelli como nuevo entrenador del combinado absoluto femenino, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, indicó que el coloso cusqueño será utilizado en las próximas eliminatorias.

"En cuanto al tema de la localía, se ha optado por inscribir cuatro estadios: el estadio Nacional, el de Matute (Alejandro Viilanueva), el Miguel Grau del Callao y el Garcilaso del Cusco. Queremos poder llevar el fútbol femenino a nuestras provincias y que mejor, tratando de usar un arma para nosotros que es la altura", manifestó.

Tras este anuncio, hubo un momento tenso entre el directivo y la prensa por una pregunta malintencionada, según Ferrari. Al tratarse de la selección femenina, al ex administrador de Universitario le incomodó que le hagan consultas por el equipo de varones, que recientemente quedó fuera del Mundial 2026.

"Hay que respetar al fútbol femenino, estamos para hablar sobre eso. En su momento vamos a hablar de la selección absoluta y los detalles que todos quieren conocer. Hoy el respeto es al fútbol femenino. Si ustedes no lo respetan, ¿entonces quién lo hará? Nosotros lo vamos a respetar", sentenció.

Formato de las eliminatorias femeninas

El Mundial femenino del 2027 se jugará en Brasil, por tal motivo, este combinado no formará parte del proceso clasificatorio. Dos equipos clasificarán de forma directa, mientras que otros dos irán a un repechaje en el que participarán ante rivales de las otras confederaciones asociadas a la FIFA.

Las nueve selecciones de la Conmebol jugarán en un formato de todos contra todos, pero con el detalle que solo serán en una rueda. En tal sentido, Perú jugará cuatro partidos como local y cuatro de visitante. Cabe precisar que la 'blanquirroja' femenina nunca ha logrado clasificarse para una cita mundialista absoluta.

En síntesis, la FPF anunció que el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco será una de las sedes para la selección femenina que buscará un cupo en el Mundial 2027 de Brasil. Con esto, buscan descentralizar el fútbol de mujeres y aprovechar la altura ante los rivales que le toque.