Arturo Alegría rechaza posible viaje de Dina Boluarte a EE.UU.: "La señora ya ha salido lo suficiente"

Este último martes 16 de septiembre, Dina Boluarte presentó ante la Mesa Directiva del Congreso de la República un nuevo permiso para salir del país con destino a Estados Unidos. Esta vez, la mandataria busca asistir a una nueva Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Arturo Alegría rechaza posible viaje de Dina Boluarte

Como era de esperarse, diversos personajes de la política nacional han rechazado la iniciativa de la presidenta de la República. Un ejemplo de ello es el congresista de Arturo Alegría quien aseguró que la jefa de Estado ya ha salido demasiado y que hay otros temas de mayor importancia en el país los cuales debe atender.

Según su posición personal, votaría en contra del pedido de Dina Boluarte quien busca salir del Perú entre el 21 y 25 de septiembre. Como se recuerda, la mandataria viajó en los últimos meses a ciudades como el Vaticano, Quito, entre otros.

"Hay muchas cosas en el país que están necesitando la atención de la primera funcionaria del Estado. Mi posición personal es que la señora ya ha salido suficiente del país y en el país tenemos suficientes problemas que resolver como para otorgar una nueva salida", indicó en charla con Canal N.

Hay muchos problemas que atender

En esa misma línea, el integrante de Fuerza Popular dejó en claro que la jefa de Estado estaría acostumbrándose a viajar por el mundo a pesar de la coyuntura que atraviesa el país. Eso sí, el parlamentario no aseguró que su bancada rechace la propuesta señalando que esta tendrá que debatirse durante el debate en el Pleno.

Por último, expresó su preocupación por la discusión en torno a la Ley Mape sobre la minería informal que aún no es aprobada. Incluso, señaló que esta norma no cuenta con reglamento algo que es preocupante ya que el Reinfo vencerá a finales de este 2025.

"Eso se tendrá que revisar en la propuesta que ha enviado el Ejecutivo. Yo creo que la señora presidenta se ha acostumbrado ha salir mucho del país cuando aquí hay muchísimos problemas. Hoy se habló de la presentación del ministro de Energía y Minas que fue al Congreso, pero no se habló sobre lo que se ha debatido y es que la Ley Mape todavía sigue sin un reglamento", añadió.

En resumen, el congresista Arturo Alegría rechazó la intención de Dina Boluarte de viajar a Estados Unidos para ser parte de la Asamblea General de la ONU.