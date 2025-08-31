Dina Boluarte realizó visita a la isla El Frontón para evaluar reconstrucción del penal

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, llegó este domingo 31 de agosto a la isla El Frontón para realizar una inspección. La mandataria acudió para evaluar la reconstrucción del penal, junto al al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, el de Defensa, Walter Astudillo; del Interior, Carlos Malaver, entre otros.

Boluarte Inspeccionó el terreno

En un acto oficial, la jefa de Estado arribó al territorio insular peruano junto a varios de sus ministros para escuchar a expertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que estudian el terreno donde se reconstruiría el penal 'El Frontón'. Esta cartera ha impulsado que se reabierto.

La especialista le enseñó un plano de lo que sería el nuevo establecimiento penitenciario de 2 hectáreas en la isla. Aparte de la cárcel, se levantaría una planta de desalinización, una de tratamiento de aguas residuales, el almacenamiento de residuos sólidos y un proyecto para el suministro de energía fotovoltaica o eólica.

