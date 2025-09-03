Patricio Parodi despotrica contra Paolo Guerrero por su rendimiento en Alianza Lima: "Para más tiempo lesionado"

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No es la primera vez que Patricio Parodi hace ruido con sus declaraciones, pero esta vez encendió la polémica con Paolo Guerrero. En su programa digital, Doble Sentido, el chico reality despotricó contra el delantero de Alianza Lima y dejó claro que, para él, el 'Depredador' ya no está en condiciones de ser protagonista en el fútbol local.

Patricio Parodi fulmina a Paolo Guerrero

El martes 2 de septiembre se estrenó un nuevo episodio de Doble sentido, el espacio digital donde Patricio Parodi suele mostrarse más suelto y frontal junto a Onelia Molina.

En esta ocasión, mientras comentaba junto a Onelia Molina el presente de la selección peruana y los partidos que se vienen por Eliminatorias frente a Uruguay y Paraguay, el chico reality soltó frases que dejaron a más de uno con la boca abierta.

"¿Paolo?, ¿Quién, Guerrero? ¿41 (años)? Ese ya se jubiló hace tiempo, ahora va a cobrar no más, si siempre para más tiempo lesionado y no juega", dijo el integrante de 'Esto es guerra' con tono burlón.

Parodi cuestiona el rol de Paolo en Alianza Lima

Patricio Parodi no se detuvo ahí. A su estilo directo, lanzó otro dardo sobre el rol de Paolo Guerrero en Alianza Lima, sugiriendo que su presencia responde más al marketing que al rendimiento deportivo.

"Él va a cobrar, cobra, no más, va a cobrar, ¿qué juega?", señaló, enfatizando que el delantero sería más rentable por su nombre que por lo que aporta en el campo. Acto seguido, añadió: "Está en la banca, está cobrando, lo tienen por imagen, está cobrando por nombre, por imagen, vende camisetas, tickets...".

Incluso, Patricio Parodi comparó a Paolo Guerrero con otros jugadores peruanos que atravesaron situaciones similares. Mencionó el caso de Christian Cueva en Cienciano y recordó a Jefferson Farfán, quien también lidió con lesiones en el tramo final de su carrera en Alianza Lima.

Las redes sociales no tardaron en replicar el video. En cuestión de horas, los comentarios se dividieron: algunos celebraban la franqueza del integrante de Esto es guerra, mientras que otros lo tildaban de irrespetuoso por cuestionar a un ídolo del fútbol nacional.

De esta manera, las declaraciones de Patricio Parodi despotricando contra Paolo Guerrero se convirtieron en uno de los temas más comentados de la semana. Sus palabras sobre el rendimiento del delantero en Alianza Lima hicieron eco en redes sociales, donde los hinchas no tardaron en reaccionar ante lo dicho en Doble Sentido.