Magaly sorprende al admitir que ampay de Ángelo Campos y Angye Zapata era falso: "Tengo que disculparme"

Durante horas de la tarde del martes 2 de septiembre, el programa de Magaly Medina anunciaba por todo lo alto un ampay de Ángelo Campos, arquero suplente de Alianza Lima, con Angye Zapata, integrante de El reventonazo de la Chola. Sin embargo, al llegar la noche, la propia conductora de Magaly TV, La Firme dejó boquiabiertos a sus televidentes al reconocer que la promoción difundida en redes no era cierta.

Magaly se rectifica tras falso ampay

La expectativa se encendió desde temprano. En redes sociales, el equipo de producción de Magaly Medina calentaba la noche con un anuncio explosivo que hablaba de un nuevo ampay que involucraba al arquero suplente de Alianza Lima, Ángelo Campos, y a la popular Angye Zapata, del programa humorístico El reventonazo de la Chola.

Pero lo que parecía una bomba de farándula terminó en un papelón televisivo. Apenas arrancó la edición de la noche, Magaly Medina salió al frente y reconoció que había un error en la promoción.

"Hemos estado promocionando unas imágenes de un arquero de Alianza Lima con Angye Zapata. Tengo que decir y disculparme con la teleaudiencia y con Angye Zapata, porque esas imágenes no correspondían (a ella). La persona que aparece en esas imágenes no es ella. Es un error garrafal de mis reporteros", dijo la conductora, visiblemente incómoda.

La sorpresa fue inmediata. Lo que se esperaba como un ampay jugoso quedó en nada y, en cambio, se transformó en una larga explicación de Magaly Medina, quien no dudó en apuntar directamente contra su equipo de producción.

Magaly arremete contra sus reporteros

Lejos de dejar el tema ahí, Magaly continuó con un tono más fuerte. Se dirigió directamente a sus reporteros, a quienes acusó de irresponsables por no verificar la información. "Algunos, guiados por su entusiasmo, se dejan arrastrar por el 'tengo estas imágenes' y no se dan el trabajo de verificar de quién se trata", señaló con dureza.

La conductora también dejó en claro que la vergüenza recaía directamente sobre ella: "La que tiene que dar la cara y la que tiene que pasar la vergüenza inmensa por el error de otros, soy yo. Soy la directora periodística finalmente y la cabeza".

En medio de sus disculpas públicas, Magaly lanzó más dardos: "Es un error que lamento tener porque ustedes saben que a mí no me gusta reconocer errores tan estúpidos, pero así es pues, cuando se trabaja con seres humanos que a veces creen saberlo todo, pero no lo saben todo".

Finalmente, aclaró que el ampay carecía de interés periodístico porque el jugador de Alianza Lima es soltero y la joven que lo acompañaba no era conocida en el medio. Acto seguido, la 'Urraca' evitó emitir las imágenes y mandó a corte comercial.

