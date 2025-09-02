Canciller Elmer Schialer sobre crimen de diplomático de Indonesia: "Esto va a repercutir en los medios internacionales"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El canciller Elmer Schialer se pronunció sobre el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la Embajada de Indonesia en el Perú. Según señaló, este hecho repercutirá en la imagen del país ante los medios extranjeros. Además, garantizó que desde el Gobierno se irá hasta el fondo para esclarecer los hechos.

Gobierno peruano dará explicaciones

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) lamentó el acto criminal ocurrido en horas de la noche del último lunes 1 de septiembre en el distrito de Lince, en agravio Zetro Leonardo Purba.

"Por supuesto, esto es algo que va a repercutir en los medios internacionales y que nosotros tendremos que salir a dar las explicaciones del caso, lamentando esto y solidarizándolos con los deudos de este funcionario. Esto lo vamos a hacer con la hacer con la frente en alto y con la verdad en la mano", dijo a la prensa, este martes 2 de septiembre.

De tal modo, indicó que al conocer de esta trágica noticia, la Cancillería se apersonó a la clínica a donde se trasladó al funcionario; ello, a través del director del ceremonial del Estado, con la finalidad de revisar el estado de salud de Purba, quien a pesar de que recibió auxilio, no logró sobrevivir.

En tal sentido, detalló que representantes del Ministerio Público y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la Dirincri llegaron hasta el lugar de los hechos, en Lince, y realizaron las diligencias de ley correspondientes a fin de determinar el móvil del asesinato.

Investigaciones se harán a fondo

Según precisó Schialer, se informó de este hecho al canciller de Indonesia, a quien también le expresó las condolencias de la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que se las trasladara al jefe de Estado de Indonesia. "Lo mismo hice yo con mi homólogo", dijo.

Cabe mencionar que, también se garantizó a las autoridades de Indonesia que, el Estado peruano irá a fondo en las investigaciones que corresponden a este caso, con la finalidad de esclarecer los hechos. Asimismo, indicaron que se le ha brindado apoyo al embajador de Indonesia en el Perú para las gestiones que deben proceder.

En otro momento, Schialer indicó que con este acto criminal se refleja que, efectivamente, la inseguridad ciudadana es el principal problema que existe en el Perú. "Esto es un llamado para que autoridades y ciudadanos combatamos este tremendo fenómeno", añadió.

De esta manera, el canciller Elmer Schialer indicó que este trágico asesinato pone al Perú en los ojos del mundo, por lo que las autoridades peruanas deberán brindar las explicaciones del caso. Esto se hará "con la frente en alto y con la verdad en la mano".