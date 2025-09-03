Marcos López asegura que la Bicolor solo piensa en vencer a Uruguay para seguir con vida en las Eliminatorias

03/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este jueves 4 de septiembre, la selección peruana afrontará uno de los partidos más decisivos de las Eliminatorias 2026, cuando visite a Uruguay en el Estadio Centenario.

El equipo dirigido por Óscar Ibáñez se juega gran parte de sus aspiraciones para llegar a la próxima Copa del Mundo.

En la antesala del duelo, Marcos López expresó que la escuadra nacional está enfocada únicamente en lograr un triunfo. El defensor reconoció que, aunque la tabla mantiene a la Bicolor con vida, la única manera de sostener las opciones es ganando los seis puntos en disputa.

"Lo que haga el resto nos importa poco. Para tener posibilidades, debemos ganar", declaró el lateral, subrayando que no basta con esperar otros resultados si el equipo no cumple con lo propio.

Marcos López, jugador de la selección peruana: "Para mantenernos con opciones, tenemos que ganar. El grupo está claro y entrenamos para eso. Cada uno se prepara en sus clubes de la mejor manera para llegar aquí y responder. Porque, como lo he dicho en reiteradas oportunidades,...

La visita a Montevideo será determinante, pues un tropiezo complicaría seriamente el panorama. El grupo sabe que no puede especular: ganar es obligatorio para seguir soñando con el repechaje.

Nuevas caras y el compromiso de vestir la Blanquirroja

Además de analizar el panorama competitivo, López se refirió a la llegada de futbolistas jóvenes a la selección. Destacó que varios de ellos ya mostraron méritos en sus clubes y que cuentan con la motivación suficiente para aportar al grupo.

"Vestir esta camiseta no es para cualquiera y hay que representarla como se debe", recordó el jugador del Copenhague.

La convocatoria actual incluye nombres frescos que representan una oportunidad de renovación, aunque el lateral precisó que aún no se puede hablar de un recambio definitivo.

Sin embargo, resaltó que la mezcla de experiencia y juventud puede ser un factor clave para que el plantel afronte con mayor energía los retos decisivos.

El ambiente en la interna de la Bicolor refleja concentración y unidad. Tanto los futbolistas habituales como los recién incorporados entienden que la responsabilidad de defender al país requiere compromiso, disciplina y, sobre todo, resultados inmediatos.

El complejo camino hacia el repechaje

Las cuentas para Perú son claras: la selección necesita ganar a Uruguay y luego a Paraguay en la última fecha. Sin embargo, la clasificación también depende de lo que hagan rivales directos como Venezuela y Bolivia.

El escenario ideal para la Blanquirroja contempla que la Vinotinto caiga en sus partidos ante Argentina y Colombia, mientras que la Verde no sume en sus duelos frente a los cafeteros y Brasil. Solo con esa combinación, Perú podría alcanzar 19 unidades y colocarse por encima de ambas selecciones.

La misión no será sencilla, pero los dirigidos por Ibáñez mantienen la esperanza intacta. El choque en Montevideo, Uruguay, es, sin dudas, la primera final de esta recta final de Eliminatorias. Una victoria abriría la ilusión de volver a un Mundial; un resultado adverso dejaría a Perú prácticamente sin opciones.